Realitatea TV își suspendă emisia timp de trei ore joi, 19 februarie

Televiziunea Realitatea TV va întrerupe joi, 19 februarie, emisia timp de trei ore, între orele 18:00 și 21:00, ca urmare a unei sancțiuni aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). În această perioadă, postul va difuza exclusiv textul deciziei CNA.

Măsura a fost stabilită după ce CNA a respins cererea de reanalizare depusă de reprezentanții postului. Decizia vizează respectarea reglementărilor audiovizuale și respectarea sancțiunilor aplicate anterior pentru încălcări constatate.

Înainte de aplicarea sancțiunii, Realitatea Plus a încercat să obțină prin instanță suspendarea temporară a măsurii. Postul a depus o ordonanță președințială, o procedură rapidă care permite instanței să ia măsuri provizorii până la soluționarea definitivă a cazului.

Curtea de Apel a respins însă cererea televiziunii, stabilind că nu există temei pentru amânarea sancțiunii. În decizia oficială, instanța a precizat:

„Respinge capătul de cerere privind suspendarea sancţiunii până la pronunţarea hotărârii definitive ca nefondat. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, în caz de formulare, la Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 17.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Termen pe fond 17.03.2026.”

Decizia Curții de Apel confirmă că suspendarea emisiunii va fi aplicată conform sancțiunii CNA, chiar dacă procesul pe fond va avea loc ulterior, pe 17 martie.

Procesul pe fond, care va analiza detaliat sancțiunea, a fost programat pentru luna viitoare, dar nu afectează aplicarea imediată a măsurii. Astfel, Realitatea TV va trebui să respecte intervalul de suspendare stabilit de autoritatea audiovizualului.

În paralel, CNA a dezbătut și cererea de reanalizare depusă de televiziune, aceasta fiind respinsă în aceeași ședință. Măsura confirmă că sancțiunea rămâne valabilă și va fi aplicată în forma stabilită inițial.