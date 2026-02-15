Minutul de aur al serii de vineri a adus peste 2,4 milioane de telespectatori la „Românii au talent”

Seara de vineri a adus o nouă confruntare între principalele posturi de televiziune, în intervalul de maximă audiență. Conform datelor, emisiunea „Românii au talent”, difuzată de Pro TV, a înregistrat cea mai mare audiență din România pe toate segmentele analizate. Show-ul de talente s-a plasat pe primul loc atât la nivel național, cât și în mediul urban și pe publicul comercial, potrivit Kantar Media.

În intervalul 20:30 – 00:00, Pro TV a difuzat o nouă ediție a emisiunii „Românii au talent”. În același interval, Antena 1 a programat reality show-ul „Survivor”, iar Kanal D și celelalte posturi au avut grile alternative de divertisment și filme.

Datele de audiență indică o diferență semnificativă între lider și restul competitorilor.

La nivelul întregii țări, „Românii au talent” a fost urmărit de aproape 1,9 milioane de telespectatori, media pe interval fiind de 1.889.000 de persoane. Pro TV a obținut un rating de 10,8 și o cotă de piață de 30,6%.

Antena 1, cu emisiunea „Survivor”, a înregistrat o medie de 785.000 de telespectatori, corespunzătoare unui rating de 4,5 și unui share de 12,7%.

Kanal D a ocupat poziția a treia, cu 498.000 de telespectatori.

Clasamentul a continuat astfel:

Happy Channel – 264.000<

Film Cafe – 199.000.

Minutul de aur pentru Pro TV a fost atins la ora 21:13, când 2.411.000 de persoane urmăreau simultan emisiunea.

În orașe, Pro TV a atras în medie 954.000 de telespectatori, cu un rating de 9,7 și o cotă de piață de 28,8%.

Antena 1 a fost urmărită de 441.000 de persoane (4,5 rating, 13,3% share), iar Kanal D a înregistrat 207.000 de telespectatori.

Alte valori raportate pe acest segment:

Happy Channel – 135.000;

Realitatea Plus – 118.000;

Minutul de aur urban pentru „Românii au talent” a fost consemnat la 22:08, când 1.190.000 de telespectatori din mediul urban urmăreau emisiunea.

Pe segmentul comercial, relevant pentru piața de publicitate, Pro TV a înregistrat o medie de 658.000 de telespectatori, echivalentul unui rating de 10,5 și al unei cote de piață de 35,2%.

Antena 1 a atras 267.000 de telespectatori (4,3 rating, 14,3% share), iar Kanal D a obținut 116.000.

Clasamentul a fost completat de:

Film Cafe – 63.000;

Digi Sport 1 – 42.000

Datele arată că Pro TV a avut audiențe mai mult decât duble comparativ cu Antena 1 pe toate segmentele analizate. Diferența este vizibilă atât în cifrele absolute, cât și în ratinguri și cote de piață.