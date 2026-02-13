Contul TikTok al Realitatea Plus a fost închis. Decizia vine la scurt timp după sancțiunea CNA

Contul de TikTok al postului Realitatea Plus a fost închis definitiv, la scurt timp după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea televiziunii prin întreruperea emisiei timp de trei ore.

La momentul publicării informației, accesarea contului de TikTok al televiziunii genera un mesaj de eroare, semn că profilul nu mai este disponibil pe platforma socială. Potrivit datelor disponibile online, contul avea aproximativ 650.000 de urmăritori, fiind unul dintre cele mai vizibile conturi media din România pe această rețea.

Coordonatorul contului, Aurelian Săndulescu, a declarat că profilul Realitatea Plus era cel mai urmărit cont al unei televiziuni din România pe TikTok.

Reprezentanții platformei TikTok nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial privind închiderea contului. O solicitare de clarificări a fost transmisă de HotNews.ro, iar răspunsul urmează să fie publicat după primirea acestuia.

Decizia a generat reacții din partea reprezentanților televiziunii și a unor realizatori ai postului.

Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu, a susținut pe Facebook că interzicerea contului și sancțiunea CNA reprezintă „pași spre dictatură”.

La rândul său, redactorul-șef al Realitatea Plus, Ionela Arcanu, a criticat măsura, afirmând că „este act de cenzură foarte grav” și că „nu a fost oferită nicio explicație”.

„Ne vom adresa instituțiilor abilitate pentru a se reveni asupra acestei decizii“, a adăugat ea.

Declarațiile vin în contextul unei decizii administrative separate, luate de CNA, care vizează activitatea editorială a postului de televiziune.

Consiliul Național al Audiovizualului a decis ca Realitatea Plus să aibă emisia suspendată timp de trei ore, joi, 19 februarie, în intervalul 18:00–21:00.

În această perioadă, postul nu va putea difuza programele obișnuite, fiind obligat să transmită exclusiv textul sancțiunii.

Hotărârea CNA a fost luată în urma unor încălcări repetate ale legislației audiovizuale, constatate în luna noiembrie 2025, pe parcursul a zece zile din intervalul 1–21 noiembrie, înaintea începerii oficiale a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. În această perioadă, zece emisiuni ale postului au fost considerate problematice din perspectiva normelor privind imparțialitatea și informarea corectă a publicului.

În timpul ședinței Consiliului Național al Audiovizualului, membrul CNA Mircea Toma a susținut că modul în care au fost realizate emisiunile analizate nu respectă standardele jurnalistice.

„Ceea ce se întâmplă nu este jurnalism”, a declarat Mircea Toma, care a propus sancționarea televiziunii pentru lipsa de imparțialitate.

Decizia de sancționare a fost adoptată cu votul majorității membrilor Consiliului, cu excepția a doi membri — Georgică Severin și Lucian Dindirică — care au votat împotrivă.

Suspendarea temporară a emisiei este una dintre cele mai severe sancțiuni pe care CNA le poate aplica unui post de televiziune. Măsura este folosită în situații considerate grave, atunci când autoritatea de reglementare apreciază că au fost încălcate în mod repetat prevederile legislației audiovizuale.