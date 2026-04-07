Anca Alexandrescu a anunțat că Realitatea Plus nu se închide. Cum o să emită postul TV

Reprezentanții postului Realitatea Plus au avut o primă reacție după decizia Consiliului Național al Audiovizualului din 7 aprilie privind retragerea licenței postului, măsură care duce la închiderea televiziunii în actuala formă de difuzare. Vedeta postului, Anca Alexandrescu, a declarat că decizia confirmă avertismentele lansate anterior și a acuzat existența unor presiuni menite să reducă la tăcere postul și anumite voci publice. În același timp, reprezentanții televiziunii au anunțat că activitatea va continua în mediul online.

Realizatoarea Anca Alexandrescu a declarat că decizia din 7 aprilie confirmă avertismentele lansate încă din perioada campaniei electorale, inclusiv de Nicușor Dan.

Aceasta a afirmat că măsura este fără precedent și a comparat situația cu exemple din Republica Moldova, susținând că decizia ar avea la bază un model extern. Totodată, a indicat o posibilă legătură între retragerea licenței și contextul juridic al lui Călin Georgescu, în ceea ce privește aparițiile publice ale acestuia.

„Amenințările din campania electorală a tuturor, a președintelui Nicușor Dan, s-au materializat pe 7 aprilie, cu puțin timp în urmă. E probabil ceva nemaivăzut în momentul ăsta în lumea asta, poate doar percepția Republicii Moldova că acolo s-au mai întâmplat chestii. Păi, de acolo și-au luat modelul, și modelul este venit de la Bruxelles. Am spus de câteva luni de zile că ăsta este scopul: să se ridice licența Realității Plus, singura televiziune care spunea altceva decât toate televiziunile puterii, singurul loc unde Călin Georgescu putea să vorbească liber, și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână, și apoi închiderea Realității Plus, să nu mai poată să vorbească Călin Georgescu," a afirmat Anca Alexandrescu, potrivit Realitatea.net.

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a declarat că retragerea licenței nu va opri activitatea echipei. Aceasta a precizat că postul își va muta emisia în online și a menționat posibilitatea unor transmisiuni realizate direct din spațiul public.

Anca Alexandrescu a spus că echipa este pregătită să transmită inclusiv din locuri simbolice, precum Piața Victoriei sau din fața Palatului Cotroceni, în contextul în care activitatea în format clasic nu va mai putea continua.

Consiliul Național al Audiovizualului a analizat, în cadrul unei ședințe publice, situația sancțiunilor aplicate posturilor TV din România și neachitate. În urma raportului prezentat, a reieșit că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din anul 2024.

Este vorba despre un total de 28 de sancțiuni, în valoare cumulată de 605.000 de lei. În același timp, în cadrul ședinței s-a arătat că amenzile aferente anului 2025 au fost achitate de televiziune.

Decizia a fost luată după mai multe ore de dezbateri la care au participat și reprezentanți ai societății PHG Media, compania care operează postul. În timpul discuțiilor, a fost avansată inclusiv varianta amânării analizării cazului pentru o ședință viitoare, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Ulterior, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a propus retragerea licenței, invocând neplata amenzilor. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de membrii prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu. Membrii CNA Georgică Severin și Lucian Dindirică nu au participat la vot.