International Explicațiile lui Cozmin Gușă despre dorința Rusiei de a controla Marea Neagră







Cozmin Gușă explică că Rusia a reafirmat că controlul Mării Negre este non-negociabil, plasând România într-o poziție delicată în negocierile internaționale. Declarațiile recente vin după întâlnirile dintre echipele lui Donald Trump și Vladimir Putin, la Riyadh și Anchorage, iar Gușă subliniază că România devine mai degrabă un obiect de negociere decât un participant activ.

Potrivit explicațiilor lui Cozmin Gușă, în cadrul discuțiilor de la Anchorage și Riyadh, Rusia a subliniat că pretențiile sale asupra Mării Negre nu pot fi compromise. Președintele Vladimir Putin a insistat că orice acord viitor trebuie să recunoască autoritatea Rusiei în zonă.

Pentru Moscova, controlul Mării Negre reprezintă un element esențial de securitate regională și un factor de influență politică în Europa de Est. România, membră NATO și UE, se află astfel sub presiunea directă a Rusiei, având rolul de teren de negociere între marile puteri.

Gușă explică că situația a fost accentuată după alegerile din România din mai 2025, considerate de analiști ca fiind manipulate, ceea ce a consolidat percepția Rusiei că guvernarea română poate fi marginalizată. Francezii, prin președintele Emmanuel Macron și agenții săi din București, au încercat să preia controlul asupra unor resurse strategice, însă deciziile finale depind de negocierile Trump–Putin.

În paralel, Statele Unite, sub administrația Trump, au evitat să intervină direct în disputa privind România, concentrându-se pe consolidarea parteneriatului cu Moscova și menținerea unui echilibru regional favorabil propriilor interese.

Cozmin Gușă explică că România astăzi se aseamănă cu conducerea din primele luni ale anului 1990, dar pârghia puterii se află momentan în mâinile slabe ale reprezentanților UE, „noua URSS”, pe care vor fi nevoiți să o cedeze în lunile următoare, pe măsură ce negocierile și Noua Ordine Mondială avansează.

El subliniază că Rusia revendică, non-negociabil, controlul Mării Negre și nu va mai accepta o Românie ostilă Moscovei, aceasta fiind cheia pentru interpretarea evenimentelor viitoare.