Partidele pro-ruse, deranjate de vizitele oficialilor europeni la Chişinău

Republica Moldova. Mai multe formațiuni pro-ruse au reacționat vehement la anunțul vizitei unei delegații europene la Chișinău. Acestea susțin că prezența liderilor europeni constituie o implicare directă în politica internă a Republicii Moldova, în prag electoral.

Dodon atacă dur integrarea europeană și o acuză pe Maia Sandu

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a criticat în termeni extrem de duri prezența liderilor europeni la Chișinău. Într-o serie de postări online, fostul președinte a acuzat guvernarea PAS că ar folosi sprijinul european pentru a limita opoziția. Potrivit acestuia, se apropie periculos de structurile NATO.

„Sub drapelul UE PAS face în Moldova abuzuri: închide posturi de televiziune, luptă împotriva opoziției și a Bisericii. De asemenea, introduce sancțiuni împotriva partenerilor noștri tradiționali, cumpără arme, se apropie de NATO etc. De ce am avea nevoie de o asemenea integrare europeană? Haideți să pornim de la interesele noastre naționale, de la ceea ce este necesar pentru cetățenii noștri, nu pentru vreo bunicuță sau vreun bunic de la Bruxelles. Lor nu le pasă deloc ce va fi în Moldova.”, a scris Igor Dodon pe pagina sa oficială de Facebook.

Într-o intervenție video publicată pe rețelele sociale, Igor Dodon l-a vizat direct pe Emmanuel Macron. Acesta fusese invitat oficial la festivitățile dedicate Zilei Independenței din 27 august. Dodon a subliniat că, în eventualitatea unei vizite a unor lideri pro-ruși în timpul mandatului său prezidențial, scandalul în capitalele occidentale ar fi fost uriaș. În opinia sa, prezența liderilor europeni la Chișinău reflectă o dublă măsură a Bruxelles-ului, aplicată în mod vizibil Republicii Moldova. „Tovarăşe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniţi Moldova. Nu marioneta Maia Sandu şi grupul ei criminal organizat, PAS”, a declarat, Igor Dodon.

Președinția Republicii Moldova a confirmat că, pe 27 august 2025, la invitația Maiei Sandu, vor sosi la Chișinău președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk. Vizita va avea loc chiar de Ziua Independenței și survine cu doar două zile înainte de startul oficial al campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Prezența acestor lideri occidentali este prezentată de guvernare ca un semnal de sprijin ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova.