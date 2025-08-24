International „Nu a plănuit să-l răstoarne pe Putin”. Interviu cu mama lui Evgheni Prigojin, la doi ani de la moartea lui. Exclusiv







Prigojin și drama sa. La doi ani de la moartea lui Evgheni Prigojin, mama sa spune într-un nou interviu că l-a avertizat să nu mărșăluiască spre Moscova. Publicat ieri, 23 august, a stârnit valuri de știri în Rusia. Iată ce a spus despre planul deloc secret al fiului ei.

Acum doi ani, pe 23 august 2023, un avion privat s-a prăbușit lângă Moscova, ucigând trei membri ai echipajului și șapte pasageri, printre care și fondatorul companiei militare private Grupul Wagner, Evgheni Prigojin. Cu două luni înainte, Prigojin condusese o scurtă rebeliune împotriva armatei ruse, care a captivat lumea și a culminat cu un marș abortat către Moscova.

Înaintea aniversării morții lui Prigojin — pe care, potrivit unor evaluări ale serviciilor de informații americane, ar fi fost o asasinare deliberată — publicația din Sankt Petersburg Fontanka a intervievat-o pe mama acestuia, Violeta Prigojina. Recent, ea a organizat o expoziție în memoria fiului ei.

Conversația jurnalistei Ksenia Klochkova (Fontanka) cu mama lui Prigojin trece prin perioade-cheie din viața fiului: condițiile modeste ale copilăriei, deceniul de închisoare din anii ’80 și antreprenoriatul de după căderea comunismului. Interviul este notabil mai ales prin comentariile Violetei Prigojina despre revolta armată din iunie 2023. Meduza a tradus aceste fragmente în engleză; mai jos, aceleași pasaje sunt redate în română în exclusivitate de EVZ

„Pentru că tot ce spunea el, tot ce iese la iveală acum… Luați Kurskul, de pildă — [vă amintiți] cât de des zicea că acolo trebuie să fie fortificații. Toate astea îl îngrijorau foarte tare. Când ne-am văzut înainte de marș [spre Moscova] — care, desigur, nu a fost o rebeliune — i-am spus: «Jenia, oamenii te vor susține doar online. Nimeni nu va sta lângă tine. [Poporul] rus nu mai e așa. Nimeni nu va ieși în stradă.»

El mi-a răspuns: «Nu, mă vor susține.» Ei bine, asta îi spuneau cei din jurul lui, cei care făceau presupusele calcule la procentele de susținere și toate alea. Nu avea pe nimeni cu adevărat înțelept lângă el. Dar lucrurile s-au întâmplat cum am spus eu. Deși, la Rostov, l-au primit cu brațele deschise. Mai departe însă n-a putut merge, pentru că nu s-a îndurat să tragă în cadeți tineri. […] Cred că totul a fost spontan. Dar planul era să vorbească, pentru că, oricât ar fi spus, nimeni nu-l asculta. Chiar și acum vin soldați la mine și îmi spun cât de disperată le era situația.”

„A fost totul un accident — o provocare care nu avea legătură cu el. Până la urmă, s-a întors din drum și a renunțat. Cu siguranță nu plănuia să-l răstoarne pe Putin — asta este absolut clar. Doar voia să ajungă la conducerea militară.”

„[…] Atât Jenia, cât și eu nu avem decât respect pentru domnul Putin. Mi-a salvat viața la propriu. Dacă nu era el, eu n-aș mai fi trăit. Eram într-o stare foarte proastă și aveam nevoie de operație, iar medicii noștri au spus că nu pot face nimic. Aveam deja un picior în groapă. Atunci Jenia l-a sunat pe domnul Putin, iar răspunsul lui a fost: «Mama e sacră.» Au trimis un elicopter și am fost dusă de urgență la Hamburg.”

„Nu, devenise greu să mai vorbesc cu el. A spus doar că nu putea trage în tineri. Cred că au fost multe lucruri pe care pur și simplu nu a vrut să le spună. Când l-am văzut ultima oară, pe 15 august, părea ca și cum s-ar fi simțit condamnat. Iar pe 23 [august] nu mai era.”

De ce s-a prăbușit avionul privat pe 23 august 2023?

„Nimeni nu știe. Pavel [fiul lui Evgheni] a întrebat de multe ori despre investigație. I se răspunde: e în curs. Am cumpărat terenul de la locul prăbușirii din regiunea Tver și acum ridicăm un monument acolo.”

„Am fi fericiți dacă ar fi adevărat. Dar, din păcate… I-au luat ADN lui Pașa [fiul lui]… Când s-a întâmplat totul, nu am mai vrut să trăiesc. Dar am înțeles că, dacă Dumnezeu îmi îngăduie să continui, atunci poate că așa trebuie.”

Ce urmărea marșul, de fapt?

„Nu vreau deloc să intru în politică — nu e treaba mea. Dar cred că intențiile lui au fost bune. A considerat că va merge direct la președintele Putin și îi va spune ce se întâmplă cu adevărat pe front. Adică, noi încă strângem provizii pentru trupe. Asta e adevărul pe care încerca să-l transmită.”