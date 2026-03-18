Mihail Neamțu spune că România e pe butuci și poate să aibă mari probleme

România riscă să fie grav afectată de războiul prelungit din Iran. În primul rând, din punct de vedere economic, după cum a avertizat Mihail Neamțu. Deputatul AUR a fost invitat, miercuri, în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

Principala temă a emisiunii a fost legată de conflictul din Iran, care ține pe toată lumea cu sufletul la gură și care afectează economia mondială. Un susținător al lui Donald Trump și al ideologiei MAGA, Neamțu este de părere că liderul de la Casa Albă a făcut o greșeală atunci când a decis să pornească războiul din Iran.

„Cred că este o greșeală atacul asupra Iranului. Atenție, nu cred că trebuie să aplaudăm vreodată ceea ce fac ayatollahii, nu cred că trebuie să cauționăm regimul teocratic din Teheran. Nu cred că trebuie să avem vreo milă față de cei care și-au ucis propriii concetățeni”, a spus politicianul.

Invitatul lui Robert Turcescu a avertizat că țara noastră poate să aibă mari probleme în următoarele luni. Din cauza crizei petrolului, care ar ridica foarte mult prețul la carburanți. Iar contextul este cum nu se poate mai prost, pentru că România se confruntă de mai bine de un an cu o criză economică.

„Dacă prețul la pompă crește în următoarele 3-4 luni, România, care oricum e pe butuci, o să aibă o mare, mare problemă. Inclusiv bugetul pe care îl discutăm astăzi în Parlament, că de aici plec în Parlament, e un buget făcut, proiectat pe niște scenarii legate de prețul energiei, care nu se mai validează.

Deci, Robert, lasă-mă să spun: Romania first. Sunt înainte de toate român, îmi pasă de ai mei, îmi pasă de tine, îmi pasă de mine, de cei care ne urmăresc. Mai mult decât de, nu știu, ce vrea Bibi Netanyahu. Sincer, asta nu înseamnă că Israelul nu are dreptul să-și gândească o strategie de securitate”, a mai afirmat deputatul AUR.

Care a mai explicat că în Iran nu e o operațiune specială, ci un război în toată regula. Și în discuție intră și invadarea Libanului de Israel. „Una e să trimiți o bombă chirurgicală la 50 de metri sub pământ, care să lichideze eventual instalațiile nucleare ale Iranului și alta este să pornești un război ca cel de acu. 7.500 de pușcași marini sunt acum în drum spre Iran. Avem, de asemenea, invazia terestră a Libanului de către Israel și chestia asta arată a război, nu arată a operațiune specială.”