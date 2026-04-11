Dana Budeanu, atac exploziv în Sâmbăta Mare la adresa lui Cristian Pantazi de la G4Media: „Nu vă mai sună și nu vă mai bagă în seamă nicio ambasadă și nimeni de pe la garnizoane.”

Sărbătorile pascale nu au adus liniște pe scena mediatică și politică din România. Cunoscuta creatoare de modă și influencer Dana Budeanu a lansat sâmbătă o serie de atacuri virulente în mediul online, vizându-l direct pe jurnalistul-milionar Cristian Pantazi și abordând subiecte fierbinți precum numirile la vârful Parchetelor și influența de la nivelul Administrației Prezidențiale.

Într-un mesaj tăios publicat chiar în Sâmbăta Mare, Dana Budeanu l-a acuzat pe co-fondatorul G4Media că perturbă liniștea sărbătorilor cu analize politice privind justiția și șeful statului.

„Milionarul în euro Pantazi n-are Paște fiind ateu și ne freacă și-n Sâmbăta Mare cu procurorii și Nicușor!”, a scris Budeanu pe rețelele de socializare, promițând că va relua criticile masive începând de marți.

Discursul ei readuce în prim-plan dihotomia pe care a promovat-o constant în ultimii ani, contrapunându-i pe „românii credincioși” mișcărilor civice din trecut, pe care le etichetează drept „ciuma progresisto-soroșistă #Rezist”.

Dincolo de limbajul colorat, mesajul Danei Budeanu atinge un punct critic al agendei publice: numirea procurorilor de rang înalt și a șefilor din serviciile secrete. În contextul analizelor apărute în presa independentă care sugerează negocieri de culise în mediul politic, Budeanu a transmis ferm că speculațiile presei sunt nefondate. Dar lămurește și supărarea lui Pantazi&Tapalagă: „Nu vă mai sună și nu vă mai bagă în seamă nicio ambasadă și nimeni de pe la garnizoane.” „Habar n-aveți despre numirile procurorilor și nu s-a făcut niciun troc pentru numirea serviciilor!”

Aceasta susține că presa „nu știe nimic despre cine este Procurorul General”.

Pentru a înțelege exact greutatea acestui atac, trebuie privit tabloul de putere actual.

Cristian Pantazi & G4Media este jurnalist cu o vastă experiență, recunoscut pentru investigațiile și editorialele sale axate pe justiție, lupta anticorupție și activitatea SRI/SIE. Site-ul G4 Media a fost recent achiziționat de Radu Budeanu, cu o sumă uriașă, fiind vehiculate între 3 și 5 milioane de euro. .

Odată cu validarea lui Nicușor Dan în funcția de Președinte al României, atenția publică s-a îndreptat inerent și către partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, care a început să aibă o prezență tot mai conturată la nivel oficial. Avertismentul Danei Budeanu – „N-o subestimați pe Mirabela Grădinaru!” – urmat de afirmația „Știți zero despre cine este Nicușor Dan”, sugerează că, dincolo de imaginea publică, mecanismele de decizie și influență de la Cotroceni sunt complet diferite de cele portretizate de jurnaliști.

Dana Budeanu este o voce asumat anti-progresistă, Budeanu s-a autoproclamat în finalul postării drept „cel mai acerb și cel mai corect critic” al lui Nicușor Dan. Ea a reamintit că a anticipat traiectoria actualului șef de stat încă din 2020, dintr-o perioadă în care taberele politice erau radicalizate.