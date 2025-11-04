Trump susține public candidatura lui Cuomo și amenință cu retragerea fondurilor federale dacă Mamdani câștigă

În contextul finalului de campanie pentru alegerile municipale din New York City, Donald Trump a făcut publică luni susţinerea pentru Andrew Cuomo, în timp ce a ameninţat că va retrage finanţarea federală a oraşului dacă Zohran Mamdani, pe care l‑a numit „comunist”, va câştiga alegerile.

Trump a postat pe platforma Truth Social că „dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru primar al New York‑ului, este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, în afară de strictul minim cerut” pentru „primul meu oraş iubit”.

El a adăugat:

„Oraşul are ZERO şanse de succes sau chiar de supravieţuire” sub conducerea lui Mamdani.

Trump a mai afirmat:

„Nu vreau, în calitate de preşedinte, să trimit bani buni după bani răi.”

În aceeaşi postare, Trump a spus că electoratul nu are altă opţiune decât să voteze pentru Andrew Cuomo.

„Indiferent dacă vă place personal Andrew Cuomo sau nu, cu adevărat nu aveţi de ales. Trebuie să votaţi pentru el şi să speraţi că va face o treabă fantastică. Este capabil de asta, Mamdani nu!" – a scris Trump.

De asemenea, el a susţinut că un vot pentru candidatul republican Curtis Sliwa “este un vot pentru Mamdani”.

Este important de notat că Andrew Cuomo, fost guvernator al statului New York, s‑a înscris ca independent în această cursă, după ce a pierdut nominalizarea democrată. Reuters+1

Zohran Mamdani a răspuns la declaraţiile lui Trump într‑un eveniment de campanie în cartierul Astoria, Queens, afirmând că susţinerea lui Trump pentru Cuomo “reflectă înţelegerea lui Donald Trump că acesta ar fi cel mai bun primar pentru el – nu pentru New York City, nu pentru locuitorii lui, dar pentru Donald Trump şi administraţia sa.”

El a mai adăugat:

„Nu acesta este legea. Şi prea des tratăm tot ce iese din gura lui Donald Trump ca şi cum ar fi deja legal, doar pentru cine spune.”

Potrivit datelor oficiale, guvernul federal al Statelor Unite aloca oraşului New York circa 7,4 miliarde USD anual, reprezentând aproximativ 6,4% din bugetul total al oraşului.

Cu toate acestea, constituţia SUA rezervă bugetarea federală — inclusiv alocarea fondurilor către state şi municipalităţi — Congresului, ceea ce limitează autoritatea directă a preşedintelui de a suspenda sau retrage fonduri în mod unilateral.

Alegerile pentru primăria New York‑ului se desfăşoară marţi şi sunt urmărite îndeaproape la nivel naţional. Zohran Mamdani conduce în sondaje în faţa lui Andrew Cuomo, iar racordul politic dintre Trump‑Cuomo şi decizia alegătorilor din oraşul în care Trump îşi are originile creează un climat de intensă competiţie.