România obține o funcție strategică în conducerea FRONTEX. Cătălin Predoiu: Este un succes uriaș

România marchează un moment important în structurile europene de securitate după ce Ioana Raluca Rusu, comisar în cadrul Poliției de Frontieră, a fost aleasă să conducă Unitatea de Fuziune a Informațiilor din Divizia pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene a FRONTEX. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat miercuri că această numire reprezintă un rezultat strategic pentru țara noastră, obținut în urma unei competiții extrem de dure între statele europene.

„Ioana Raluca Rusu, comisar in cadrul Poliției de Frontiera, va exercita funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene”, a anunțat Cătălin Predoiu prin intermediul unui video publicat pe rețelele de socializare.

Cătălin Predoiu a subliniat că decizia a venit după luni întregi de eforturi intense ale Ministerului Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a mai explicat că poziția va permite României să își consolideze rolul în protecția frontierelor Uniunii Europene: „Prin aceasta poziție, vom proteja mai bine interesele și granițele României, ca și ale Europei”.

Ministrul Predoiu a legat această reușită de performanțele Poliției de Frontieră în combaterea migrației ilegale.

„Acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene, este și consecința rezultatului acțiunii Ministerului Afacerilor Interne în combaterea migrației ilegale. Am redus migrația ilegală in România cu peste 80% in mai puțin de doi ani. România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice alta țara europeană”, a mai declarat ministrul.

Predoiu a felicitat atât comisara numită în funcția europeană, cât și structurile MAI:

„Am fixat standarde europene în protecția frontierei naționale și în operarea codurilor și procedurilor Schengen prin profesionalismul Poliției de Frontieră. O felicit pe doamna Ioana Raluca Rusu, îi urez succes și o asigur de tot sprijinul conducerii ministerului. Felicitări Poliția de Frontieră! Felicitări Ministerului Afacerilor Interne!”, a conchis Cătălin Predoiu.

Frontex – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă – reprezintă un pilon central al securității europene. Aceasta sprijină țările din UE și spațiul Schengen în gestionarea frontierelor externe și în combaterea criminalității transfrontaliere.

Agenția funcționează ca un centru de excelență în domeniu, fiind un nod european pentru schimbul de informații și expertiză cu statele membre și cu țările vecine afectate de migrație și infracționalitate. Frontex oferă sprijin operațional constant – de la intervenții în teren și supraveghere aeriană până la proceduri de returnare și evaluarea noilor tehnologii.

După crearea corpului permanent, primul serviciu european de aplicare a legii cu personal în uniformă, Frontex a dobândit o dimensiune operațională amplificată. Sute de ofițeri participă în prezent la misiuni desfășurate la și dincolo de frontierele externe ale Uniunii Europene.

Agenția, aflată într-o continuă expansiune, este în acest moment cea mai mare structură a Uniunii Europene și contribuie decisiv la securitatea frontierelor și funcționarea coerentă a spațiului Schengen.