Operațiune de amploare la Giurgiu. Produse de marcă, falsificate și confiscate de autorități

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit aproape 4.000 de articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie și parfumuri, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute, în cadrul unor controale efectuate în autocare și autoturisme care circulau pe direcția Turcia-România.

Produsele ar fi avut o valoare estimată de peste 900.000 de lei dacă ar fi fost vândute ca articole originale. Bunurile au fost confiscate și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au avut loc în perioada 17-23 noiembrie, fiind organizate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul unor acțiuni de tip blitz pe DN 5.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat un număr total de 3.933 de articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie și parfumuri, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate.

Poliția de Frontieră precizează că există suspiciunea că acestea sunt contrafăcute.

Bunurile aparțineau unor persoane cu cetățenie română, turcă și moldovenească, cu vârste cuprinse între 20 și 75 de ani, care nu au putut prezenta documente care să ateste proveniența legală a mărfurilor.

Produsele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar autoritățile au precizat că se efectuează cercetări pentru infracțiunea de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, care poate prejudicia titularul mărcii.

„În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet”, a transmis Poliția de Frontieră.

Autoritățile au subliniat că aceste acțiuni fac parte dintr-un efort constant de prevenire a comerțului ilegal cu produse contrafăcute, vizând protecția consumatorilor și a drepturilor de proprietate intelectuală.

Estimările oficiale arată că valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la 928.100 de lei, în cazul în care ar fi fost vândute ca produse originale. Operațiunea evidențiază importanța controalelor la frontieră și a colaborării dintre structurile Poliției de Frontieră pentru combaterea traficului de produse contrafăcute.

Pentru detalii suplimentare, Poliția de Frontieră a pus la dispoziție informații actualizate pe site-ul oficial: politiadefrontiera.ro.