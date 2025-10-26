Monden

Andreea Sasu și-a lansat propria colecție de haine în plin scandal. Gestul făcut de româncă la adresa copiilor Luciei

Andreea Sasu și-a lansat propria colecție de haine în plin scandal. Gestul făcut de româncă la adresa copiilor LucieiPhilipp Plein și Andreea Sasu. Sursa foto Instagram
Andreea Sasu a devenit și ea creatoare de modă și lenjerie intimă și și-a lansat prima colecție. La prezentare au fost și copiii Luciei Bartoli, pe care româncă i-a tratat într-o manieră greu de descris.

Andreea Sasu, defilare cu scandal

           La prezentarea de modă a româncei, cei doi copii ai Luciei au defilat la un moment dat alături de ea, ținând-o de mână. Practic românca a defilat cu ei, iar oamenii i-au scris în comentarii ca și-i asumă.

         Însă apoi și-a luat propriul copil în brațe și a defilat și cu el, timp în care unul dintre copiii Luciei întindea mâna către ea, sperând că-l ia de mână. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, așa cum se vede pe imagini. Copilul Luciei este a fost condus pe podium de una între bone.

Plein n-a postat nimic de la show

        Pe de altă parte, deși a fost prezent, iubitul Andreei nu prea a postat mare lucru de la debutul ei. Asta în contextul în care spune ca o susține chiar și în cariera. Dar și susținerea vine până la un punct se pare, mai exact pana la momentul in care românca a decis să intre și ea în lumea modei.
        Mai preocupat a fost de petrecerea de Halloween pe care urmează sa o organizeze la el acasă în LA. Drept urmare a detalii legat de acest aspect și de vedetele care ar urma să vină.

Acuzații de plagiat

         Pe de altă parte, prin prisma acestei lansări, Andreea a dat drumul comentariilor pe pagina ei. Mulți dintre cei care au comentat i-au transmis să o ajute pe Lucia să își recupereze copii. Alții au acuzat-o ca a plagiat o altă creatoare de modă din Italia.

        În replică, Sasu a explicat ca ea a lucrat cu acea creatoare și au împărțit creațiile, drept urmare nu este vorba despre niciun plagiat. Cat despre copiii Luciei Bartoli, Andreea n-a scos un cuvânt. Semn ca nu are nimic de spus legat de acest subiect în fața iubitului său.

