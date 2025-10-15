Plein scoate dovezile. Lucia ar fi ținut copiii în mizerie, de supărare

Philipp Plein a postat pe internet mai multe conversații, dar și constatări ale Poliției în dosarul legat de custodia copiilor săi. Acesta susține că Lucia, fosta lui iubită ținea copii în condiții improprii și că acest lucru a fost constatat de poliție.

Designerul international a făcut publice mai multe conversații cu Lucia Bartoli, mama a doi copii dintre cei patru pe care îi are. Acesta a postat printre altele și un raport al poliției în care se arată că Lucian ține copiii în condiții improprii. Ba mai mult, a postat chiar și filmulețe de la vizita poliției din 2024, în casa unde englezoiaca stătea cu copiii lui.

Polițiștii ar fi găsit haine aruncate și lenjerie de pat pătată. În mesaje, Plein i-a mai transmis englezoaicei că trebuie să se mute din apartament astăzi. Pentru că locuința îi aparține și clădirea a fost vândută.

Pe de altă parte, acesta a făcut publice toate adresele pe care le are, la mai multe locuințe. Asta deși spune că mama lui și prima iubită alături de care are un copil ar fi primit amenințări cu moartea.

De asemenea acesta a mai explicat că reacțiile fostei iubite ar fi avut de-a face cu faptul că el a ales să aibe o relație cu Andreea. Cei doi au mai fost împreună înainte de Lucia, dar cu toate acestea, designerul a ales-o pe englezoaică.

Ulterior s-a întors la româncă alături de care are și un al patrulea copil. Asta deși în timpul relației cu Andreea, mai exact în această vară, a căutat o altă fosta, pe Morgan Osman, care de altfel, a făcut public acest lucru.

Practic în materie de statornicie, Plein nu este neapărat cel mai bun exemplu. Însă spune că este cel mai bun tată pentru copii, iar o instanță din Elveția i-a dat acestuia custodia celor doi copii, momentan.