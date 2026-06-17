Puține preparate reușesc să surprindă atât de bine aroma verii precum fasolea verde scăzută cu roșii și usturoi. Ușor de pregătit, economică și plină de savoare, acest fel de mâncare te cucerește de la prima lingură.

Fasolea verde este apreciată nu doar pentru gustul delicat, ci și pentru conținutul bogat de fibre.

Ingredientele necesare:

1 ceapă mare, tocată mărunt

300 g fasole verde (proaspătă sau congelată)

4 roșii mari, bine coapte, sau o conservă de roșii tocate

1 lingură pastă de roșii

2 căței de usturoi, tocați fin

1/2 ardei iute, tocat (opțional)

1/2 linguriță sare

3-4 linguri ulei

1/2 cană apă fierbinte

Se începe prin călirea cepei într-o cratiță încăpătoare, în ulei încins. Ceapa trebuie gătită la foc mediu până devine moale și ușor translucidă, fără să se rumenească excesiv.

Peste ceapă se adaugă usturoiul și ardeiul iute, dacă se folosește. Ingredientele se amestecă timp de aproximativ un minut, suficient cât să-și elibereze aromele.

Urmează fasolea verde, care se pune direct în cratiță și se amestecă bine cu baza de legume. După două-trei minute se adaugă roșiile tocate și pasta de roșii.

Se toarnă apa fierbinte, se adaugă sarea, apoi preparatul se lasă la foc mic, cu vasul acoperit. Fasolea trebuie să fiarbă aproximativ 25-30 de minute, până când devine fragedă și sosul scade suficient.

În ultimele minute de gătire se poate lăsa cratița descoperită pentru ca sosul să capete o consistență mai densă. Rezultatul final trebuie să fie o mâncare legată, cu un sos bogat și aromat.

Deși este considerată o mâncare tradițională românească, fasolea verde scăzută are numeroase variante în țările din sudul Europei. În Grecia este cunoscută sub denumirea de „fasolakia”, în Turcia există preparatul „zeytinyağlı taze fasulye”, iar în Italia se găsește sub forma rețetei „fagiolini in umido”.