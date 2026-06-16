Puține deserturi reușesc să trezească atâtea amintiri precum plăcinta cu mere. Cu foi fragede și o umplutură aromată de mere și scorțișoară, această prăjitură era nelipsită din casele multor familii din Ardeal. În trecut, gospodinele o pregăteau cu ingrediente simple, aflate la îndemână, iar mirosul care se răspândea din cuptor transforma întreaga casă într-un loc primitor. De cele mai multe ori, plăcinta era așezată pe masa de duminică, după întoarcerea de la biserică, și era savurată alături o cană de lapte sau de ceai.

Ingrediente pentru aluat

500 g făină;

200 g margarină vegetală pentru prăjituri sau 200 ml ulei;

100 ml apă minerală carbogazoasă;

150 g zahăr;

2 plicuri zahăr vanilat;

10 g praf de copt;

un praf de sare.

Ingrediente pentru umplutură

1,5 kg mere;

3-5 linguri zahăr;

1 linguriță cu vârf de scorțișoară.

Merele se spală bine și se dau pe răzătoarea mare. Se pun într-o tigaie încăpătoare împreună cu zahărul și se călesc câteva minute, până când își lasă zeama. Se adaugă scorțișoara, apoi se continuă gătirea până când lichidul se evaporă. La final, compoziția se lasă la răcit.

Pentru aluat, se amestecă margarina vegetală sau uleiul cu zahărul și zahărul vanilat. Se adaugă apa minerală, apoi ingredientele uscate: făina, sarea și praful de copt. Se frământă până se obține un aluat omogen și nelipicios.

Aluatul se împarte în două părți egale. Prima foaie se întinde și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Peste aceasta se distribuie uniform umplutura de mere, după care se acoperă cu cea de-a doua foaie.

Plăcinta se coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de aproximativ 30-35 de minute sau până când capătă o culoare aurie.

După ce se răcește ușor, poate fi presărată cu zahăr pudră de post și porționată.