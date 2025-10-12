Andreea Sasu, acuzată de ipocrizie în scandalul momentului: Nu ai folosit în viața ta așa cuvinte mari

Scandalul legat de designerul Philipp Plein, iubitul Andreei Sasu atinge cote maxime. Mai ales după ce designerul a apărut în presa din Germania, unde Lucia nu a fost invitată. Cea care o acuză pe Andrea de ipocrizie este o fostă iubită a lui Plein, Morgan Osman.

Declarația Andreei care a scos-o din sărite pe Morgan a fost una în care vorbea despre copiii Luciei ca fiind a ei. ”Suntem împreună ca o familie și nimeni nu poate să ne judece pentru că ne protejăm copiii de suferința prin care au trecut în ultimele 12 luni”, a spus Andreea.

Acest lucru a înfuriat-o pe americancă care a replicat ”oh, Andreea, nu ai folosit cuvinte atât de mari în viața ta. Pe cine cred că păcălesc oamenii ăștia (n.r. Philipp Plein și Andreea Sasu)”?, a întrebat retoric Morgan.

Cert este că Lucia a arătat că nu a fost invitată și ea de presa germană pentru a-și spune punctul de vedere. Asta deși cei de la RTL au spus că au făcut acest lucru. Lucia a prezentat însă dovezi că nu s-a întâmplat deloc așa.

De altfel, de la începutul acestui scandal, englezoaica acuză pe toate căile că Plein își folosește influența pentru a lua copiii de lângă ea. Zilele trecute a relatat un episod în care a trebuit să se dezbrace în fața asistentului social care a decis până la urmă să nu o lase să își vadă copiii.

În urmă cu două săptămâni, Lucia a făcut public pe rețelele de socializare că fostul iubit nu o mai lasă să își vadă copiii. Plein a replicat că mama lor i-a traumatizat și acesta este motivul pentru care a luat această decizie. Însă englezoaica a negat aceste informații și a cerut ajutor pentru a putea să își vadă din nou copiii. Până acum acest lucru nu i-a reușit, băieții ei cu designerul fiind în custodia lui.