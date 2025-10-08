Scandal în familia designerului Philipp Plein, combinat cu o româncă. Fosta iubită îl acuză că i-a luat custodia copiilor

Phillip Plein, iubitul Andreei Sasu a ajuns din nou să fie în centrul unui scandal de această din pricina faptului că i-ar fi luat cei doi băieți fostei iubite. Aceasta a explicat pe internet cât de mult suferă, în timp ce designerul o acuză că nu mai e sănătoasă din punct de vedere psihic.

Lucia Bartoli, femeia care i-a fost alături designerului timp de trei ani și alături de care are doi copii a făcut publice informații șocante. Aceasta îl acuză că nu o lasă să își vadă băieții și că i-a luat de lângă ea.

În replică, Plein spune că mama celor doi ar avea probleme din punct de vedere psihic. Acesta este motivul pentru care a luat această decizie. Drept urmare cei doi micuți rămân la el și la Andreea Sasu, cea alături de care are un alt patrulea copil.

În toată această tevatură a intervenit și o fostă iubită a designerului, Brittany Osman, alături de care acesta a fost înainte de Andreea. Aceasta a explicat și în vară că Plein a căutat-o, dar ea i-a respins avansurile. Ba chiar a făcut publice conversațiile și faptul că Andreea ar fi încercat să ia legătura cu ea.

De această dată, Brittany este de parte Luciei și îl acuză pe designer că este lipsit de orice fel de scrupule. Ea a explicat că nu poate înțelege cum poate cineva să ia copiii de lângă mama lor. Ba mai mult ea a precizat că întreaga lui familie este toxică și că va încerca să o ajute pe Lucia.

Rămâne de văzut dacă și Andreea va avea ceva de spus în această situație. Până acum singurul lucru pe care l-au făcut Plein și românca a fost să își închidă comentariile de pe rețelele de socializare. Mai ales că designerul încearcă cu toate forțele să își protejeze afacerea, chiar dacă mulți spun că nici creațiile lui nu mai sunt ce-au fost.