Monden

Scandal în familia designerului Philipp Plein, combinat cu o româncă. Fosta iubită îl acuză că i-a luat custodia copiilor

Comentează știrea
Scandal în familia designerului Philipp Plein, combinat cu o româncă. Fosta iubită îl acuză că i-a luat custodia copiilorPhilipp Plein și Lucia Bartoli. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Phillip Plein, iubitul Andreei Sasu a ajuns din nou să fie în centrul unui scandal de această din pricina faptului că i-ar fi luat cei doi băieți fostei iubite. Aceasta a explicat pe internet cât de mult suferă, în timp ce designerul o acuză că nu mai e sănătoasă din punct de vedere psihic.

Philipp Plein, acuzații grave

Lucia Bartoli, femeia care i-a fost alături designerului timp de trei ani și alături de care are doi copii a făcut publice informații șocante. Aceasta îl acuză că nu o lasă să își vadă băieții și că i-a luat de lângă ea.

Philipp Plein și Andreea Sasu

Philipp Plein și Andreea Sasu. Sursa foto Instagram

În replică, Plein spune că mama celor doi ar avea probleme din punct de vedere psihic. Acesta este motivul pentru care a luat această decizie. Drept urmare cei doi micuți rămân la el și la Andreea Sasu, cea alături de care are un alt patrulea copil.

Fosta iubită intervine

În toată această tevatură a intervenit și o fostă iubită a designerului, Brittany Osman, alături de care acesta a fost înainte de Andreea. Aceasta a explicat și în vară că Plein a căutat-o, dar ea i-a respins avansurile. Ba chiar a făcut publice conversațiile și faptul că Andreea ar fi încercat să ia legătura cu ea.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
CIA declasifică un raport despre vizita lui Joe Biden în Ucraina. De ce a fost ținut secret documentul din 2015
CIA declasifică un raport despre vizita lui Joe Biden în Ucraina. De ce a fost ținut secret documentul din 2015
Philipp Plein și Morgan Osman.v1

Philipp Plein și Morgan Osman. Sursa foto Captură video

De această dată, Brittany este de parte Luciei și îl acuză pe designer că este lipsit de orice fel de scrupule. Ea a explicat că nu poate înțelege cum poate cineva să ia copiii de lângă mama lor. Ba mai mult ea a precizat că întreaga lui familie este toxică și că va încerca să o ajute pe Lucia.

Andreea rămâne pasivă?

Rămâne de văzut dacă și Andreea va avea ceva de spus în această situație. Până acum singurul lucru pe care l-au făcut Plein și românca a fost să își închidă comentariile de pe rețelele de socializare. Mai ales că designerul încearcă cu toate forțele să își protejeze afacerea, chiar dacă mulți spun că nici creațiile lui nu mai sunt ce-au fost.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:40 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
20:31 - CIA declasifică un raport despre vizita lui Joe Biden în Ucraina. De ce a fost ținut secret documentul din 2015
20:22 - Ciolacu, pregătit să revină la CJ Buzău. Pe cine votează la șefia PSD
20:19 - Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării Impactul total al companiei ...
20:14 - Colegul de celulă al lui Ciprian Pian: Omul ăsta a fost efectiv omorât
20:05 - Vladimir Plahotniuc şi Constantin Ţuţu refuză să se prezinte la judecată. Unul din ei va fi adus forţat

HAI România!

România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, sabotată de la vârful puterii
România, sabotată de la vârful puterii
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie

Proiecte speciale