Iubite, infidelități și lux: povestea controversată a lui Philipp Plein
- Emma Cristescu
- 3 septembrie 2025, 16:24
Philipp Plein, celebrul designer german cunoscut pentru colecțiile sale extravagante, nu este urmărit doar pentru creațiile sale de lux, ci și pentru istoria sa amoroasă extrem de controversată. Designerul a fost legat de mai multe femei celebre, iar fiecare relație a atras atenția presei internaționale.
Printre ele se numără supermodelele și influencerii Mădălina Ghenea, Morgan Osman, Lucia Bartoli și Justyna Gradek. În prezent, Plein are o relație cu românca Andreea Sasu, care a fost intens mediatizată și criticată în contextul trecutului său sentimental tumultuos.
Philipp Plein, o viață amoroasă tumultoasă
În urmă cu câțiva ani, Philipp a avut o relație cu românca Andreea Sasu, dar n-a durat mult și și-a refăcut viața lângă Morgan Osman. Cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, dar s-au despărțit rapid. Apoi, designerul a sărit în brațele Justynei Gradek. Această relație s-a terminat cu mare scandal.
La momentul respectiv, milionarul a acuzat-o pe Justyna că i-ar fi furat 30.000 de euro de pe un card de credit. Aceasta a spus că nu este adevărat și că a primit cardul respectiv de la designer pentru că nu o lăsa să lucreze în perioada în care forma un cuplu cu el.
„Când eram într-o relație cu Philipp, am primit de la acesta un card bancar. În perioada în care am fost cu el, nu am putut să lucrez, nu am făcut bani, așa că el mi-a dat un card și un cod PIN. Am fost la cumpărături, mi-am luat mai multe lucruri: cosmetice, câteva haine de firmă, chestii banale.
Iar în acea zi nefericită, după 6 luni de relație, am fost la un magazin...pot doar să ghicesc ceea ce l-a făcut pe Philipp să considere o trădare”, a spus Justyna.
Cum a cunoscut-o pe Lucia Bartoli
După acest incident, Philipp a părăsit-o și s-a întors în brațele lui Morgan Osman, dar nici de data aceasta n-a fost cu noroc. După despărțire, Morgan a făcut un blog în care a scris că nu era așa fericită cu el, chiar dacă pe Instagram arătau altceva.
Aceasta a mai spus că era obligată să poarte doar hainele făcute de Philipp și că a pus-o să semneze un contract. Ea a mai povestit că o lăsa foarte rar să își vadă familia.
Apoi, el a cunoscut-o pe Lucia Bartoli, tânără din Marea Britanie care i-a recomandat pe Instagram să nu mai facă blănuri naturale și să se gândească la binele animalelor. La scurt timp, Lucia a renunțat la viața din Marea Britanie și s-a mutat la milionar. Cei doi au făcut împreună doi copii.
Fanii credeau că Philipp este mai îndrăgostit ca niciodată și că o va cere în căsătorie pe Lucia, dar s-au înșelat. Milionarul și Lucia își făceau multe declarații de dragoste pe rețelele de socializare, și formau un cuplu de cinci ani, dar Philipp a revenit la obiceiurile vechi. În momentul în care partenera sa era însărcinată cu al doilea copil, designerul a reînceput să vorbească cu fosta iubită, Andreea Sasu.
A înșelat-o cu românca Andreea Sasu
În perioada în care Lucia a născut al doilea copil, Philipp a lăsat-o însărcinată pe românca Andreea Sasu. La scurt timp, milionarul a părăsit-o pe Lucia, chiar dacă trecea printr-o perioadă dificilă, și și-a oficializat relația cu Andreea.
Lucia a spus că a încercat să vorbească cu Andreea Sasu și că a rugat-o să îi lase iubitul în pace, dar fără rezultat.
„Am sunat-o, că avem o cunoștință comună și i-am spus: uite, tocmai am născut, te rog, de la femeie la femeie, ai puțin respect și spune-mi, că nu pot face față stresului de a avea un copil mic, de a mă recupera, și am atâtea lucruri pe cap.
Drept urmare nu mai pot face față și situației în care iubitul meu să se încurce cu altă femeie. Și efectiv ea m-a mințit în față.Pur și simplu nu înțeleg. Nu înțeleg cum cineva poate face asta unei altei femei care are doi copii mici.
Este pur și simplu incredibil. Dacă asta eram eu și cineva mi-ar fi spus: uite noi doi suntem încă în relație și avem și doi copii, m-as fi retras instant. Și aș fi plecat. Dar probabil dacă ar fi făcut asta ar fi fost cu totul altă persoană. Dar chiar și așa, toată situația creată nu este în regulă. Și apoi ne-am despărțit. Chestiune care e foarte complicată, mai ales cu doi copii”, a spus printre lacrimi, Lucia Bartoli.
