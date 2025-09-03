Monden Iubite, infidelități și lux: povestea controversată a lui Philipp Plein







Philipp Plein, celebrul designer german cunoscut pentru colecțiile sale extravagante, nu este urmărit doar pentru creațiile sale de lux, ci și pentru istoria sa amoroasă extrem de controversată. Designerul a fost legat de mai multe femei celebre, iar fiecare relație a atras atenția presei internaționale.

Printre ele se numără supermodelele și influencerii Mădălina Ghenea, Morgan Osman, Lucia Bartoli și Justyna Gradek. În prezent, Plein are o relație cu românca Andreea Sasu, care a fost intens mediatizată și criticată în contextul trecutului său sentimental tumultuos.

În urmă cu câțiva ani, Philipp a avut o relație cu românca Andreea Sasu, dar n-a durat mult și și-a refăcut viața lângă Morgan Osman. Cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, dar s-au despărțit rapid. Apoi, designerul a sărit în brațele Justynei Gradek. Această relație s-a terminat cu mare scandal.

La momentul respectiv, milionarul a acuzat-o pe Justyna că i-ar fi furat 30.000 de euro de pe un card de credit. Aceasta a spus că nu este adevărat și că a primit cardul respectiv de la designer pentru că nu o lăsa să lucreze în perioada în care forma un cuplu cu el.

„Când eram într-o relație cu Philipp, am primit de la acesta un card bancar. În perioada în care am fost cu el, nu am putut să lucrez, nu am făcut bani, așa că el mi-a dat un card și un cod PIN. Am fost la cumpărături, mi-am luat mai multe lucruri: cosmetice, câteva haine de firmă, chestii banale. Iar în acea zi nefericită, după 6 luni de relație, am fost la un magazin...pot doar să ghicesc ceea ce l-a făcut pe Philipp să considere o trădare”, a spus Justyna.

După acest incident, Philipp a părăsit-o și s-a întors în brațele lui Morgan Osman, dar nici de data aceasta n-a fost cu noroc. După despărțire, Morgan a făcut un blog în care a scris că nu era așa fericită cu el, chiar dacă pe Instagram arătau altceva.

Aceasta a mai spus că era obligată să poarte doar hainele făcute de Philipp și că a pus-o să semneze un contract. Ea a mai povestit că o lăsa foarte rar să își vadă familia.

Apoi, el a cunoscut-o pe Lucia Bartoli, tânără din Marea Britanie care i-a recomandat pe Instagram să nu mai facă blănuri naturale și să se gândească la binele animalelor. La scurt timp, Lucia a renunțat la viața din Marea Britanie și s-a mutat la milionar. Cei doi au făcut împreună doi copii.

Fanii credeau că Philipp este mai îndrăgostit ca niciodată și că o va cere în căsătorie pe Lucia, dar s-au înșelat. Milionarul și Lucia își făceau multe declarații de dragoste pe rețelele de socializare, și formau un cuplu de cinci ani, dar Philipp a revenit la obiceiurile vechi. În momentul în care partenera sa era însărcinată cu al doilea copil, designerul a reînceput să vorbească cu fosta iubită, Andreea Sasu.

În perioada în care Lucia a născut al doilea copil, Philipp a lăsat-o însărcinată pe românca Andreea Sasu. La scurt timp, milionarul a părăsit-o pe Lucia, chiar dacă trecea printr-o perioadă dificilă, și și-a oficializat relația cu Andreea.

Lucia a spus că a încercat să vorbească cu Andreea Sasu și că a rugat-o să îi lase iubitul în pace, dar fără rezultat.