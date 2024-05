International Exclusiv: Fosta iubită a lui Philipp Plein explodează. Ce acuzații îi aduce româncei Andreea Sasu







Scandalul legat de Andreea Sasu și relația cu Philipp Plein ajunge la faza de acuzații. Lucia Bartoli, cea alături de care designerul are doi copii nu a mai răbdat. Aceasta a postat un clip pe Youtube în care a explicat toată situația. Lucia spune că a încercat să își protejeze relația, dar nu a reușit sub nicio formă. Asta și din cauza Andreei care ar fi mințit-o. ”Eu niciodată nu m-aș încurca cu un bărbat care e într-o relație, în primul rând. În al doilea rând care are copii, copii mici. Dacă vezi că oamenii lucrează la relația lor și e clar că suntem împreună . Eu am sunat-o pe această persoană.

Acuzații grave în scandalul internațional

Pentru că afli foarte multe lucruri de pe instagram. Oamenii dau mesaje și-ți spun, uite sunt în același loc la aceiași oră , nu cred că e o coincidență. Așa că am sunat-o, că avem o cunoștință comună și i-am spus: uite, tocmai am născut, te rog, de la femeie la femeie, ai puțin respect și spune-mi, că nu pot face față stresului de a avea un copil mic, de a mă recupera, și am atâtea lucruri pe cap.

Drept urmare nu mai pot face față și situației în care iubitul meu să se încurce cu altă femeie. Și efectiv ea m-a mințit în față.

”Pur și simplu nu înțeleg cum cineva poate face asta unei alte femei”

Pur și simplu nu înțeleg. Nu înțeleg cum cineva poate face asta unei altei femei care are doi copii mici. Este pur și simplu incredibil. Dacă asta eram eu și cineva mi-ar fi spus: uite noi doi suntem încă în relație și avem și doi copii, m-as fi retras instant. Și aș fi plecat. Dar probabil dacă ar fi făcut asta ar fi fost cu totul altă persoană.

Dar chiar și așa, toată situația creată nu este în regulă. Și apoi ne-am despărțit. Chestiune care e foarte complicată, mai ales cu doi copii”, a spus printre lacrimi, Lucia Bartoli.