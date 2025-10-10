Scandalul dintre Philipp Plein și mama copiilor săi continuă. Noi acuzații

Scandalul dintre designerul german Philipp Plein și fosta lui parteneră, Lucia Bartoli, continuă. Cei doi se află într-o luptă deschisă pentru custodia copiilor, iar ultimele declarații publice arată că tensiunile au ajuns la cote maxime.

Lucia Bartoli a spus că este ținută departe de cei doi copii ai lor, în vârstă de doi și trei ani. Tânăra a declarat că s-a dus să-i vadă, dar că nu a fost lăsată.

„Astăzi conduc să-mi văd copiii, sunt în parcare și îl aud pe Rocky spunând ‘unde e mami, unde e mami?’. Mai întâi aștept să sosească avocatul meu, pentru că, după ziua de ieri, mi-a fost frică să intru fără o a treia persoană prezentă.

Lucia a continuat, spunând că i s-a restricționat accesul la propriii copii și că nu îi poate vedea decât pentru perioade scurte de timp:

„Am doar două ore, de două ori pe săptămână, cu copiii mei. Mi-a luat și asta. S-ar putea să nu-i mai văd timp de două săptămâni dacă trebuie să aștept până la următoarea vizită. Au doi și trei ani. E prea mult timp fără să-și vadă mama.”

Lucia Bartoli și-a exprimat public durerea, spunând că nu înțelege de ce este împiedicată să aibă contact cu cei mici. Ea a mărturisit că nu i-a făcut nimic rău designerului și că acesta trebuie să înțeleagă că cei doi copii au nevoie de mama lor. Tânăra l-a implorat pe Philipp să o lase să își vadă copiii, dar fără rezultat.

„Nu ți-am făcut nimic, absolut nimic, doar am fost o mamă bună pentru copiii tăi. I-am crescut aproape singură, zi și noapte. Au nevoie de mine, sunt confuzi, mă caută (chiar dacă îmi scrii regulat spunând că nu mă caută sau că nu vor să vorbească cu mine), eu îi aud cerându-mă. Au nevoie de mine, eu sunt mama lor. TE ROG LASĂ-MĂ SĂ-MI VĂD COPIII. Nu e o joacă. Nu e amuzant — cum poți să râzi și să-mi trimiți un sărut în timp ce îi ții departe de mine? Acești copii nu sunt pioni într-un joc de șah. Lasă-i pur și simplu să fie cu mama lor, te rog, Philipp.”

Declarațiile Luciei Bartoli au stârnit numeroase reacții în mediul online, însă Philipp Plein a venit rapid cu propria versiune a evenimentelor. Designerul a transmis un mesaj amplu, în care o acuză pe fosta parteneră că își folosește copiii pentru scopuri personale și financiare, și susține că micuții ar fi traumatizați de comportamentul mamei.

„Îmi pare profund rău pentru situația în care ne aflăm cu toții — mai ales pentru copiii noștri. Ei sunt cei care suferă cel mai mult. Din fericire, de când se află în grija mea, suferința lor a ajuns în sfârșit la final. Aceasta nu este o situație pe care am dorit-o sau am urmărit-o vreodată. Este consecința tragică a unei mame care și-a pus în mod constant propriile interese mai presus de bunăstarea copiilor ei — folosindu-i ca instrumente pentru beneficii personale și financiare.”

Philipp Plein a continuat acuzând-o pe Lucia că i-ar fi provocat copiilor o traumă profundă. Designerul a spus că micuții plâng când aud numele mamei lor și că se ascund când află că trebuie să meargă la ea în vizită.

„Nivelul de rău emoțional pe care Lucia l-a provocat este de nedescris. Copiii sunt îngroziți de propria lor mamă. Plâng când îi aud numele, se ascund când știu că ar putea să o vadă, refuză să urce în mașină și chiar intră în panică atunci când trecem cu mașina pe lângă casa ei, pentru că recunosc cartierul. Această frică nu vine de la mine sau de la altcineva din jurul lor — trăiește adânc în interiorul lor și a fost acolo încă de la început.”

Plein a explicat și condițiile actuale ale custodiei, afirmând că instanța a impus restricții clare pentru protecția copiilor.

„Copiii nu cer niciodată să se întoarcă la mama lor. Ei sunt forțați să o vadă doar în timpul vizitelor strict supravegheate — de două ori pe săptămână, câte două ore fiecare — sub observația unui medic și a asistenților sociali. Lucia nu are voie nici măcar să îi ducă la baie fără supraveghere. Chiar și apelurile ei telefonice sunt monitorizate de un asistent social. Doar acest lucru ar trebui să-i facă pe toți să se oprească și să se întrebe: De ce s-a ajuns aici? Cine are cu adevărat nevoie de protecție și de la cine? Și cine suferă cu adevărat — mama sau copiii care trăiesc în frică?”

Designerul a adăugat că nu își dorește o confruntare publică, dar că a fost nevoit să acționeze în instanță pentru siguranța copiilor.