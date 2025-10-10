Fosta iubită a lui Philipp Plein, dezbrăcată la piele de asistenții sociali. Ce au vrut să vadă

Scandalul în care este implicat Philipp Plein, dar și românca Andreea Sasu, escaladează. Lucia Bartoli, fosta iubită a fost pusă să se dezbrace ca să arate că nu poartă microfon.

Cei doi copii pe care Plein îi are cu Lucia Bartoli sunt mărul discordiei. Acesta a reușit să preia custodia de la ea, prin intermediul unei instanțe, iar acum nu ar mai lăsa-o să îi vadă.

Drept urmare la vizita pe care instanța a stabilit-o, pentru două ore, Lucia a fost pusă să se dezbrace în fața asistentei sociale. Motivul a fost acela că trebuiau să se asigure că nu poartă microfon. Chiar și așa, femeia nu a fost lăsată să își vadă cei doi copii.

”Mi-a fost negat dreptul să îmi văd copiii azi. Mă gândesc că a fost o pedeapsă pentru că am vorbit pe social media despre situație. El face acuzații false la adresa mea, iar apoi oamenii care ar trebui să fie neutri, profesioniști și concentrați pe binele copiilor îi urmează ordinele. A trebuit să stau acolo, goală. plângând și implorând să-mi văd copiii.

Pentru cei care se întreabă de ce am tăcut, acesta este motivul. nu e corect, nu e justiție, copiii mei au nevoie de mama lor”, a scris aceasta pe Instagram. În ajutorul ei a sărit o fostă iubită a lui Plein care spune că și Andreea Sasu a trecut printr-o ipostază similară când Plein a decis să aibă o relație cu Lucia. Mai exact acesta i-ar fi lăsat hainele la poarta vilei unde locuiau, în saci de gunoi.

Ba mai mult, românca ar fi fost nevoită să se întoarcă pentru câteva zile în România, pentru că nu mai avea bani. Cu toate acestea, acum, nu pare să intervină pe lângă iubit să o ajute pe Lucia. Ba mai mult, ar fi acceptat rolul de mamă vitregă, mai ales că acum și ea are un copil cu designerul.

Morgan a mai explicat că aceasta a pierdut o sarcină înainte de a avea acest copil. Pe de altă parte, fosta iubită a lui Plein a mai spus că și brazilianca alături de care Plein are un alt copil ar fi trecut prin același calvar ca și Lucia. Oare acest lucru o paște și pe Andreea?