Andreea Sasu, pusă la zid de internauți: Să-ți fie rușine!

Andreea Sasu, pusă la zid de internauți: Să-ți fie rușine!Philipp Plein și Andreea Sasu. Sursa foto Instagram
Andreea Sasu, iubita designerului Philipp Plein a fost apostrofată la unul dintre story-urile de pe Instagram. Chiar dacă a oprit comentariile la postări, oamenii și-au exprimat dezacordul cu privire la situație.

Andreea Sasu, momente tensionate

Modelul român care acum trăiește din nou o poveste de dragoste cu Philipp Plein este în centrul atenției. Nu din cauza vreunei campanii publicitare de renume, ci din cauza scandalului în care este implicat iubitul său. Acesta este acuzat de o fostă iubită, Lucia Bartoli, că i-a luat custodia copiilor, prin metode mai puțin ortodoxe.

Andreea a fost și ea implicată în poveste, mai ales că într-o declarație și-a asumat creșterea copiilor Luciei. Drept urmare internauții au reacționat dur: ”să-ți fie rușine”, i-au transmis aceștia online.

Au închis comentariile, dar asta nu i-a oprit pe internauți

De când a izbucnit scandalul, atât Sasu cât și Plein și-au închis comentariile la postări. Dar modelul a lăsat comentariile deschise la partea de story, iar oamenii au profitat să își transmit dezaprobarea. Lucia Bartoli a pornit un întreg război în urmă cu două săptămâni când a rămas fără custodia copiilor ei.

Philipp Plein și Lucia

Philipp Plein și Lucia. Sursa foto Instagram

Mai exact designerul a câștigat în instanță acest lucru, iar Lucia ar fi putut să-I vadă numai pentru două ore. Acest lucru a înfuriat-o pe fosta iubită care a decis să spună public calvarul prin care a trecut cu designerul.

Lucia susținută de o altă fostă iubită a lui Plein

În urma declarațiilor ei, Plein a dat un interviu unei jurnaliste care era îmbrăcată din cap până în picioare de la brandul lui. Ba mai mult, jurnalista în cauză nici măcar nu a luat și punctul de vedere al Luciei, potrivit acesteia din urmă. În acest război englezoaica este sprijinită tot de o fostă iubită a lui Plein, Morgan Osman.

Aceasta are o comunitate mare și o susține necondiționat pe Lucia. Mai ales că și ea suferit abuzuri din partea designerului. Iar acum Plein i-a dat și o notificare să nu îi mai folosească numele.

Andreea Sasu, pusă la zid de internauți: Să-ți fie rușine!

