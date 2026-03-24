Meghan Markle, în centru unui nou scandal după afirmațile despre viața sa publică

Autorul britanic Tom Bower a lansat luni, 23 martie 2026, o nouă serie de afirmații critice la adresa Ducilor de Sussex, în timpul emisiunii Good Morning Britain, difuzată de ITV, cu puțin timp înainte de publicarea noii sale cărți, „Trădare: Putere, înșelăciune și lupta pentru viitorul familiei regale”, potrivit Daily Express.

În intervenția sa, Bower a comentat atât reacția ducilor de Sussex la volum, cât și parcursul public și profesional al cuplului în ultimii ani.

În debutul interviului, prezentatoarea Susanna Reid a citit răspunsul atribuit ducilor de Sussex la noua carte a lui Bower. Mesajul, așa cum a fost redat în emisiune, îl acuza pe scriitor că a „depășit limita criticii și a intrat în obsesie”.

Tom Bower a declarat că nu este îngrijorat de această reacție și a sugerat că nu îi va afecta în mod semnificativ cartea sau mesajul acesteia. Apariția sa la ITV a avut loc în contextul promovării noului volum, care include mai multe afirmații despre relațiile din interiorul familiei regale britanice.

Printre susținerile prezentate de autor se află și ideea că regina Camilla i-ar fi spus unei prietene că prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, ar fi fost „spălat pe creier” de Meghan. Această afirmație a fost menționată în discuția din platou ca parte a conținutului noii cărți.

Tom Bower a amintit că a mai publicat anterior o carte despre Meghan Markle și prințul Harry, însă a explicat că a decis să revină asupra subiectului deoarece cei doi au devenit, în opinia sa, „mai interesanți” între timp.

El a făcut o comparație între momentul apariției primului volum, în 2022, și situația actuală. Potrivit lui, în urmă cu patru ani, perspectiva publică asupra ducilor de Sussex era una favorabilă, în contextul în care aveau mai multe proiecte importante în pregătire, inclusiv memoriile prințului Harry și documentarul realizat pentru Netflix.

În intervenția sa, autorul a afirmat că situația s-ar fi schimbat între timp. El a legat această schimbare de mai mulți factori și a formulat critici directe la adresa lui Meghan Markle.

„Problema este că Meghan are o ambiție uriașă. Este o femeie foarte rezistentă, atrăgătoare de privit datorită misterului. Dar, de fapt, există o lipsă de talent”, a spus Bower în emisiune.

În continuarea intervenției, Tom Bower a mers mai departe cu aprecierile sale despre parcursul profesional al ducesei de Sussex.

„Nu a fost o mare actriță. Nu a fost o mare prezență de televiziune. A fost îngrozitoare când a încercat să scoată la iveală detalii compromițătoare, sau propriile ei detalii, despre familia regală, iar acum a ajuns la capătul drumului”, a declarat autorul.

Afirmațiile au fost întâmpinate în direct cu o reacție de echilibrare din partea Susannei Reid. Prezentatoarea i-a răspuns că situația poate fi privită și diferit:

„Sau ai putea spune că, la fel ca oricine, are dreptul să încerce să facă tot ce poate. Acel serial despre stil de viață — mulți oameni lansează astfel de serii și ele nu funcționează.”

Replica jurnalistei a fost urmată de răspunsul lui Bower, care a spus râzând: „Chiar ești mereu atât de amabilă cu oamenii despre care scriu.”

Susanna Reid a adăugat apoi că simte că are responsabilitatea de a o apăra pe fosta actriță din serialul Suits și a precizat că i-a plăcut producția Netflix With Love, Meghan.

Într-un alt moment al dialogului, Susanna Reid a povestit că a încercat una dintre rețetele de spaghete promovate de Meghan Markle. Tom Bower a reacționat întrebând dacă a fost „acea rețetă îngrozitoare gătită în legume”.

Prezentatoarea a respins descrierea și a spus:

„A fost delicioasă. Dar oamenii au dreptul să facă tot ce pot mai bine.”

La rândul său, autorul a revenit la una dintre ideile centrale ale criticii sale și a afirmat:

„Au acest drept. Ea are absolut acest drept. Ai perfectă dreptate, dar face asta pe seama Familiei Regale.”

Interviul de la Good Morning Britain vine într-un moment în care relația dintre ducii de Sussex, presa britanică și comentatorii vieții regale rămâne un subiect frecvent în spațiul public din Regatul Unit.

Apariția lui Tom Bower a readus în atenție tensiunile existente în jurul imaginii publice a lui Meghan Markle și a prințului Harry, precum și interesul continuu pentru noile publicații dedicate familiei regale.