Într-o perioadă în care numărul conflictelor active la nivel global a ajuns la cel mai ridicat nivel de după cel de-Al Doilea Război Mondial, un grup restrâns de state continuă să fie considerat un model de stabilitate și siguranță. Potrivit celui mai recent Global Peace Index, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, Islanda, Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda ocupă primele cinci poziții în clasamentul celor mai pașnice țări din lume.

Indicele analizează 163 de state pe baza a 23 de indicatori, inclusiv cheltuielile militare, nivelul conflictelor, rata criminalității și percepția cetățenilor asupra siguranței.

Deși situația globală s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv, țările aflate în fruntea clasamentului și-au păstrat pozițiile datorită nivelului redus de violență, instituțiilor funcționale și coeziunii sociale ridicate.

Islanda ocupă primul loc în clasament încă din 2008 și rămâne cea mai sigură țară din lume pentru al 19-lea an consecutiv. În 2026, statul nordic și-a îmbunătățit scorul cu 2%, pe fondul reducerii numărului de manifestații violente.

Locuitorii consideră că pacea este rezultatul unei combinații între comunități unite, servicii publice solide și un puternic sentiment al egalității sociale. Izolarea geografică a insulei contribuie, de asemenea, la menținerea unui climat stabil, ferit de multe dintre tensiunile geopolitice care afectează alte regiuni ale lumii.

Pe lângă siguranță, Islanda este apreciată pentru peisajele sale spectaculoase, aerul curat și cultura băilor geotermale, care reprezintă un element central al stilului de viață local.

Noua Zeelandă a urcat pe locul al doilea în clasament și este considerată cea mai sigură țară din regiunea Asia-Pacific. Specialiștii atribuie această performanță atât poziționării geografice îndepărtate, cât și culturii locale caracterizate prin pragmatism și calm.

Locuitorii spun că siguranța este atât de prezentă în viața de zi cu zi încât rareori devine un subiect de discuție. Legislația strictă privind armele de foc și spiritul comunitar contribuie la menținerea unui climat social stabil.

Accesul facil la natură reprezintă un alt avantaj major. Munții, plajele și traseele de drumeție sunt la mică distanță pentru majoritatea populației, ceea ce favorizează un stil de viață echilibrat.

Elveția a urcat pe locul al treilea în 2026, după ce în anul precedent ocupa poziția a cincea. Țara combină una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității din lume cu o tradiție îndelungată de neutralitate militară.

Locuitorii vorbesc despre un nivel ridicat de încredere între oameni și despre convingerea că instituțiile funcționează eficient. Exemplele de bună-credință sunt frecvente, de la obiecte pierdute și returnate proprietarilor până la gesturi cotidiene care întăresc sentimentul de siguranță.

Diversitatea culturală este văzută drept o sursă de putere, iar capacitatea de a găsi compromisuri între comunități diferite contribuie la stabilitatea societății elvețiene.

Slovenia reușește pentru prima dată să intre între primele cinci cele mai sigure state din lume. Performanța este susținută de nivelul redus al cheltuielilor militare și de gradul ridicat de securitate internă.

Locuitorii pun accent pe comunitate, relațiile apropiate dintre oameni și timpul petrecut în natură. Activitățile în aer liber, precum drumețiile, ciclismul sau schiul, fac parte din rutina multor sloveni și contribuie la o stare generală de echilibru.

Țara este apreciată și pentru ospitalitatea localnicilor, peisajele montane și gastronomia diversă.

Irlanda ocupă locul al cincilea în clasament și se remarcă prin nivelul redus al violenței și implicarea limitată în conflictele internaționale.

Potrivit localnicilor, experiențele istorice ale țării au contribuit la dezvoltarea unei culturi bazate pe toleranță, generozitate și deschidere față de străini. Tradiția neutralității militare consolidează această imagine de stat pașnic.

Pentru mulți irlandezi, liniștea înseamnă și apropierea de natură. Coastele sălbatice, insulele izolate și traseele de drumeție oferă locuri ideale pentru relaxare și reflecție.