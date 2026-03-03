International Special

Lista celor mai sigure țări din lume în care să te adăpostești dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial

Lista celor mai sigure țări din lume în care să te adăpostești dacă izbucnește Al Treilea Război MondialRăzboi Iran. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, oamenii caută cele mai sigure țări în care să se refugieze dacă izbucnește un posibil Al Treilea Război Mondial. Lista celor mai sigure țări din lume în care să te adăpostești în cazul unui conflict global major, potrivit The Economic Times.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut semnificativ după ce Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone în regiunea Golfului Persic. În urma escaladării, au apărut speculații legate de un posibil al Treilea Război Mondial, ceea ce a determinat oamenii să caute informații despre cele mai sigure țări în care ar putea să se refugieze în eventualitatea unui conflict global.

Țările considerate cele mai sigure în caz de izbucnire a unui posibil Al Treilea Război Mondial

Recent, Statele Unite și Israelul au efectuat atacuri aeriene asupra unor ținte din Iran, ceea ce a provocat riposta Teheranului prin lansarea de rachete și drone. Iranul a catalogat operațiunea drept „un atac direct asupra suveranității sale”. În urma schimbului de lovituri, rachete iraniene au fost raportate în Israel și în alte state din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain. Creșterea tensiunilor a generat temeri tot mai mari privind declanșarea unui conflict global major.

În acest context, experții în geopolitică și securitate recomandă o serie de țări considerate relativ sigure, datorită poziției geografice, neutralității politice și autonomiei economice. Printre acestea se numără Islanda, Antarctica, Noua Zeelandă, Elveția, Indonezia, Chile, Tuvalu, Bhutan și Fiji.

Islanda rămâne un refugiu sigur datorită izolării geografice

Islanda a fost clasată constant drept una dintre cele mai pașnice țări din lume. Situată în Atlanticul de Nord, insula beneficiază de o poziție izolată și o populație redusă, ceea ce o face puțin atractivă din punct de vedere strategic. Clima aspră și terenul puțin locuit sporesc siguranța Islandei în eventualitatea unui conflict major.

Țara nu a fost implicată în războaie moderne și oferă un mediu stabil pentru cei care caută refugiu în fața tensiunilor globale.

Antarctica, izolare totală și protecție naturală

Deși extrem de dificil de locuit, Antarctica se află în topul zonelor sigure în cazul unui război nuclear. Continentul are peste 14 milioane de kilometri pătrați și este complet izolat, fiind populat doar de stații de cercetare.

Distanța față de ținte strategice și terenul extrem asigură protecție naturală împotriva conflictelor globale, chiar dacă traiul aici necesită condiții speciale.

Banchize Antarctica

Peisaj din Antarctica. Sursa foto: Freepik

Noua Zeelandă, neutralitate și autosuficiență

Noua Zeelandă este considerată o țară sigură grație politicii sale neutre în majoritatea conflictelor internaționale. Țara are terenuri muntoase care oferă protecție naturală și dispune de agricultură autosuficientă.

Situată în emisfera sudică, departe de principalele zone de tensiune globală, Noua Zeelandă se află într-o poziție favorabilă pentru a evita implicarea în conflicte majore.

Elveția, neutralitate tradițională și infrastructură defensivă

Elveția este recunoscută pentru politica sa de neutralitate, care datează încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Țara este protejată de relieful montan, este fără ieșire la mare și dispune de numeroase buncăre nucleare.

Acești factori, împreună cu istoricul său de a evita implicarea în conflicte internaționale, fac din Elveția una dintre cele mai sigure țări în fața unui război global.

Indonezia, neutralitate și teritoriu dispersat

Indonezia a adoptat o politică externă independentă, definită încă de primul președinte, Achmed Sukarno, ca fiind „liberă și activă”. Aceasta nu se aliniază automat blocurilor militare majore și pune accent pe menținerea păcii mondiale.

Geografia sa întinsă și dispersată reduce vulnerabilitatea la atacuri strategice, făcând din Indonezia un refugiu posibil în eventualitatea unui conflict global.

Chile, resurse naturale și izolare geografică

Chile beneficiază de o poziție izolată între Munții Anzi și Oceanul Pacific. Această separare naturală reduce riscul de implicare directă în conflicte regionale.

Țara dispune de resurse naturale și agricole suficiente pentru a susține populația în cazul unor perturbări globale ale lanțurilor de aprovizionare, ceea ce contribuie la siguranța sa.

Laguna del Maule, Chile

Laguna del Maule, Chile. Sursa foto: x.com

Tuvalu, populație mică și izolare în Pacific

Tuvalu este o insulă mică, cu aproximativ 11.000 de locuitori, situată între Hawaii și Australia. Infrastructura redusă și lipsa resurselor abundente o fac puțin atractivă pentru potențiali agresori.

Izolarea geografică și dimensiunea mică sporesc siguranța țării în contextul unui conflict global.

Bhutan, neutralitate și teren montan

Bhutan și-a declarat neutralitatea în 1971, după aderarea la Organizația Națiunilor Unite. Este o țară fără ieșire la mare, înconjurată de munți, ceea ce o face mai ușor de apărat.

Politica sa de neutralitate și poziția geografică contribuie la caracterul său de refugiu sigur în fața războaielor globale.

Fiji, insulă izolată și resurse autosuficiente

Fiji este o națiune insulară situată departe de principalele zone de conflict geopolitic. Pădurile dense și resursele naturale autosuficiente asigură reziliență.

Armata este mică, având aproximativ 6.000 de soldați, ceea ce nu constituie un obiectiv strategic major pentru agresori. Din aceste motive, Fiji apare frecvent în topurile țărilor sigure.

