Lucia Bartoli, noi acuzații la adresa lui Philipp Plein. Tânăra nu renunță

- Emma Cristescu
- 15 octombrie 2025, 12:52
Scandalul dintre designerul german Philipp Plein și fosta lui parteneră, Lucia Bartoli, nu a luat sfârșit Confruntarea dintre cei doi se desfășoară nu doar în instanță, ci și în spațiul public, fiind legată de custodia copiilor lor și de acuzații reciproce grave.
Noi acuzații la adresa lui Philipp Plein
Lucia Bartoli susține că Philipp Plein a angajat persoane care au creat conturi false pe rețelele sociale pentru a o denigra și a-i compromite imaginea. Designerul a publicat imagini în care copiii plâng când aud de mama lor și a spus că i-a oferit multe șanse să rezolve situația.
În plus, tânăra se declară profund afectată de faptul că este ținută departe de cei doi copii ai lor, în vârstă de doi și trei ani.
„Astăzi conduc să-mi văd copiii, sunt în parcare și îl aud pe Rocky spunând ‘unde e mami, unde e mami?’. Mai întâi aștept să sosească avocatul meu, pentru că, după ziua de ieri, mi-a fost frică să intru fără o a treia persoană prezentă.
Avocatul meu a sosit și, în timp ce stăteam acolo în parcare, mașina lui Philipp a trecut pe lângă noi, a claxonat și mi-a trimis un sărut râzând. Geamurile sunt fumurii, așa că nu am putut vedea în spate. Dar apoi ‘asistentul social’ a venit după și mi-a spus că el plecase cu copiii”, a spus Lucia pe Instagram.
Acces restricționat la copii
Lucia afirmă că i s-au limitat drastic întâlnirile cu copiii. Ea poate petrece cu ei doar două ore, de două ori pe săptămână, sub supravegherea unui asistent social, și se teme că s-ar putea să nu-i mai vadă timp de două săptămâni între vizite.
„Am doar două ore, de două ori pe săptămână, cu copiii mei. Mi-a luat și asta. S-ar putea să nu-i mai văd timp de două săptămâni dacă trebuie să aștept până la următoarea vizită. Au doi și trei ani. E prea mult timp fără să-și vadă mama.”
Lucia a subliniat că nu a făcut nimic rău fostului partener și că dorește doar să-și îndeplinească rolul de mamă.
„Nu ți-am făcut nimic, absolut nimic, doar am fost o mamă bună pentru copiii tăi. I-am crescut aproape singură, zi și noapte. Au nevoie de mine, eu îi aud cerându-mă. Lasă-i pur și simplu să fie cu mama lor, te rog, Philipp.”
Ce spune Philipp Plein
Designerul a oferit și el propria versiune a evenimentelor, acuzând-o pe fosta parteneră că și-ar folosit copiii pentru scopuri personale și financiare. Plein afirmă că micuții ar fi traumatizați de comportamentul mamei și că suferința lor a fost redusă doar după ce au rămas în grija lui.
„Nivelul de rău emoțional pe care Lucia l-a provocat este de nedescris. Copiii sunt îngroziți de propria lor mamă. Plâng când îi aud numele, se ascund când știu că ar putea să o vadă, refuză să urce în mașină și chiar intră în panică atunci când trecem cu mașina pe lângă casa ei, pentru că recunosc cartierul.”
Philipp Plein susține că restricțiile impuse de instanță sunt necesare pentru protecția copiilor și că acestea includ supravegherea vizitelor și a apelurilor telefonice.
„Până la urmă, ceea ce contează sunt faptele: nu are voie să-și vadă copiii liber. Îi poate vedea doar de două ori pe săptămână, câte două ore, sub supraveghere, și poate avea un singur apel telefonic supravegheat. Acest lucru ar trebui să-i facă pe toți să realizeze gravitatea situației.”
