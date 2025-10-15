Lucia Bartoli, noi acuzații la adresa lui Philipp Plein. Tânăra nu renunță

Scandalul dintre designerul german Philipp Plein și fosta lui parteneră, Lucia Bartoli, nu a luat sfârșit Confruntarea dintre cei doi se desfășoară nu doar în instanță, ci și în spațiul public, fiind legată de custodia copiilor lor și de acuzații reciproce grave.

Lucia Bartoli susține că Philipp Plein a angajat persoane care au creat conturi false pe rețelele sociale pentru a o denigra și a-i compromite imaginea. Designerul a publicat imagini în care copiii plâng când aud de mama lor și a spus că i-a oferit multe șanse să rezolve situația.

În plus, tânăra se declară profund afectată de faptul că este ținută departe de cei doi copii ai lor, în vârstă de doi și trei ani.

Lucia afirmă că i s-au limitat drastic întâlnirile cu copiii. Ea poate petrece cu ei doar două ore, de două ori pe săptămână, sub supravegherea unui asistent social, și se teme că s-ar putea să nu-i mai vadă timp de două săptămâni între vizite.

„Am doar două ore, de două ori pe săptămână, cu copiii mei. Mi-a luat și asta. S-ar putea să nu-i mai văd timp de două săptămâni dacă trebuie să aștept până la următoarea vizită. Au doi și trei ani. E prea mult timp fără să-și vadă mama.”

Lucia a subliniat că nu a făcut nimic rău fostului partener și că dorește doar să-și îndeplinească rolul de mamă.

„Nu ți-am făcut nimic, absolut nimic, doar am fost o mamă bună pentru copiii tăi. I-am crescut aproape singură, zi și noapte. Au nevoie de mine, eu îi aud cerându-mă. Lasă-i pur și simplu să fie cu mama lor, te rog, Philipp.”

Designerul a oferit și el propria versiune a evenimentelor, acuzând-o pe fosta parteneră că și-ar folosit copiii pentru scopuri personale și financiare. Plein afirmă că micuții ar fi traumatizați de comportamentul mamei și că suferința lor a fost redusă doar după ce au rămas în grija lui.

„Nivelul de rău emoțional pe care Lucia l-a provocat este de nedescris. Copiii sunt îngroziți de propria lor mamă. Plâng când îi aud numele, se ascund când știu că ar putea să o vadă, refuză să urce în mașină și chiar intră în panică atunci când trecem cu mașina pe lângă casa ei, pentru că recunosc cartierul.”

Philipp Plein susține că restricțiile impuse de instanță sunt necesare pentru protecția copiilor și că acestea includ supravegherea vizitelor și a apelurilor telefonice.