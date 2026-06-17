Politicienii și activiștii opoziției ruse au lansat un nou partid politic, „Rusia Pașnică”, pariind că o structură politică formală poate ajuta la unirea mișcării fragmentate anti-război din Rusia și, în cele din urmă, la contestarea regimului președintelui Vladimir Putin, potrivit The Moscow Times.

Condusă de Ilia Iașin, fost deținut politic și aliat apropiat al regretatului critic al Kremlinului, Alexei Navalnîi, partidul „Rusia Pașnică” încearcă să acționeze în numele rușilor atât din interiorul, cât și din afara țării.

Deși numeroase organizații anti-război și anti-Kremlin au fost create de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Iașin a spus că „Rusia Pașnică” ar umple un gol, servind ca o platformă politică mai amplă, despre care spune că nu exista anterior.

„Un partid politic nu este doar un club de cetățeni preocupați sau un comitet pentru susținerea anti-război. Un partid este, în primul rând, un instrument pentru lupta pentru putere”, a declarat Iașin.

„Alegând formatul de partid, declarăm deschis că obiectivul nostru principal este să preluăm puterea în țară. Tocmai de aceea ne unim și exact de aceea construim această structură - astfel încât să putem revendica puterea”, a spus el.

Criticii susțin că „Rusia Pașnică” riscă să devină o altă inițiativă a opoziției care oferă o „alternativă democratică” lui Putin, dar are un impact tangibil redus, mai ales că opoziția rusă rămâne profund divizată și este adesea consumată de dispute interne.

Totuși, politicienii și activiștii care au participat la evenimentul fondator spun că partidul are potențialul de a reuni o gamă largă de ruși anti-război și anti-Putin și de a le oferi șansa de a participa direct la politică pentru prima dată după ani de zile.

„Majoritatea organizațiilor de opoziție din diaspora rusă operează astăzi fie într-un format închis, fie semi-închis”, a spus Iașin.

„Mi s-a părut foarte important să se creeze o astfel de organizație - una cu o democrație internă largă, un nivel ridicat de dezbatere internă și bazată pe principiile pluralismului și colegialității, astfel încât oamenii să se poată alătura și să aibă oportunitatea de a influența procesul decizional”, a spus el. „Am creat o structură democratică pentru oameni.”

Peste 100 de delegați au participat la congresul fondator din 12-13 iunie de la Berlin, care urma să coincidă cu sărbătoarea Zilei Rusiei.

Iașin a refuzat să dezvăluie sursele de finanțare ale partidului, invocând preocupări legate de securitatea sponsorilor săi, dar a spus că banii provin de la „mai mulți dintre susținătorii noștri” care „nu au finanțat niciodată politica până acum”.

Delegații au ales-o pe Olga Prokopieva, membră a organizației „Russie-Libertés”, cu sediul în Franța, și pe foștii colegi ai lui Iașin din consiliul municipal din Moscova, Elena Kotenocikina și Konstantin Kosov, în funcția de vicepreședinți.

Consiliul politic al partidului, format din 25 de membri, include avocați pentru drepturile omului, foști legislatori ruși, activiști din fostul sediu regional al lui Navalnîi, activiști feministe și membre ale mișcării democratice de tineret Vesna.

Kotenocikina a spus că ideologia partidului a fost intenționat largă pentru a atrage atât susținătorii liberal-democrați, cât și pe cei social-democrați. Structura sa permite, de asemenea, crearea atât a filialelor regionale, cât și a fracțiunilor interne ale partidului.

Inițiativa a „atras oameni noi care nu fuseseră implicați anterior în activism politic sau care nu lucraseră în cadrul organizațiilor de opoziție existente”, a declarat Inna Bondarenko, cercetătoare și activistă pentru drepturile omului care a participat la congresul fondator în calitate de delegată.

„Tocmai această diversitate - gama largă de opinii, ideologii și idei politice expuse - a făcut ca adunarea să fie atât de importantă și fascinantă de urmărit”, a declarat Bondarenko.

Ea a spus că multe detalii ale platformei partidului rămân nerezolvate.

„Carta, declarația și manifestul nu au fost încă finalizate după congres, așa că nu am văzut versiunile lor finale”, a spus ea, menționând că se aliniază în mare măsură cu ceea ce a fost adoptat până acum.

Deși partidul speră să atragă un spectru larg de ruși anti-război, Bondarenko a spus că identitatea sa ideologică precisă rămâne neclară.

„Acest lucru ne aduce la o întrebare mai amplă: cum unești oamenii dincolo de tot felul de granițe, inclusiv cele geografice și politice?”, a spus Bondarenko. „Există o singură ideologie politică care poate face asta și contează ideologia în sine în acest moment? Aceste întrebări rămân deschise.”

O altă provocare cu care se confruntă partidul este cum să echilibreze implicarea rușilor anti-război din străinătate cu eforturile de a-i implica pe cei care rămân în țară.

„Nu văd nicio direcție mai importantă decât alta”, a declarat Iașin.

El a mai spus că partidul va stabili protocoale de securitate pentru colaborarea cu persoanele din interiorul Rusiei, deoarece „există multe nuanțe aici, având în vedere riscurile urmăririi penale”.

Kotenocikina a mai spus că partidul intenționează să colaboreze cu ambele grupuri, în ciuda riscurilor de securitate cu care se confruntă susținătorii opoziției din interiorul Rusiei.

„În această etapă, obiectivul principal este ca rușii - atât din interiorul țării, cât și din întreaga lume - să știe că există un partid pe care îl vor putea susține atunci când vor fi posibile primele alegeri libere și competitive”, a spus ea.

„Partidul intenționează să apere drepturile și interesele rușilor atât la nivel internațional, cât și în țările în care vor fi înființate filialele sale”, a spus Kotenocikina, adăugând că, cu toate acestea, nu se așteaptă ca guvernele occidentale să trateze partidul ca o forță politică de drepturi depline.

„Europa pare să se închidă tot mai mult față de ruși și până acum nu a existat niciun progres - nici prin Parlamentul European, nici prin platforma rusă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei”, a spus ea.

De asemenea, întrebarea mai amplă a unității în rândul figurilor opoziției anti-război rămâne fără răspuns.

Cofondatorul partidului și fostul deputat municipal din Sankt Petersburg, Maxim Reznik, l-a acuzat pe Iașin, care a anunțat crearea partidului în martie, că încearcă să centralizeze controlul și să transforme „Rusia Pașnică” într-un „partid construit în jurul unui singur lider”.

În comentariile adresate publicației poloneze Vot Tak, Reznik a declarat că Iașin a propus inițial alegerea temporară a unui președinte înainte de a trece la un sistem de copreședinți.

„Argumentul său a fost: haideți să alegem un președinte doar de data aceasta, iar apoi vom trece la copreședinți. Știm ce înseamnă «doar de data aceasta» - am avut «doar de data aceasta» timp de 30 de ani”, a spus Reznik. „Dar am crezut în bunele lui intenții și aceasta a fost o mare greșeală.”

De asemenea, l-a acuzat pe Iașin că se comportă „ca un aristocrat moscovit”.

Agenția de investigații IStories, aflată în exil, a relatat că dezacordurile privind documentele fondatoare ale partidului s-au aprins atât de tare încât delegatul Vladimir Milov a părăsit sala mormăind înjurături.

„Atmosfera de la congres a fost tensionată”, a spus Kotenocikina.

Totuși, ea a spus că nu vede nimic problematic în ciocnirile de idei, valori și chiar abordări politice care au apărut în timpul discuțiilor.

„Fundamental, două modele au intrat în conflict - o structură orizontală cu conducere distribuită și una verticală. Sper că, în timp, vom putea combina ambele logici în ceva mai viabil - deschis inițiativelor de la bază, dar totuși stabil și capabil să ia decizii rapid”, a spus Kotenocikina.

„În Rusia, pur și simplu nu am avut ocazia să acumulăm experiență - nici în construirea partidelor, nici în experimentarea cu diferite formate. Poate că a venit momentul”, a spus ea.

Leonid Volkov, o figură importantă a Fundației Anticorupție (FBK) a lui Navalnîi, care a participat la reuniune ca vorbitor invitat, a împărtășit o opinie similară.

„Totul este complet normal. Acesta este un proces politic viu. Există un loc unde cetățenii ruși pot vota și dezbate. Acesta este un lucru minunat și ar trebui apreciat”, a spus el.

Potrivit lui Iașin, a fost „deosebit de grăitor” faptul că reprezentanții a două organizații practic rivale au participat la congres - Volkov de la FBK și Marat Gelman de la Comitetul Anti-Război, co-fondat de proeminentul critic al Kremlinului, Mihail Hodorkovski.

„Considerăm că toți participanții la opoziția rusă sunt aliații noștri în lupta împotriva lui Putin... Creăm un partid pentru a-l lupta pe Putin”, a declarat Iașin.

„Principalul risc pentru noi este ca toate discuțiile și munca noastră să se reducă la definiții pur procedurale și de reglementare”, a mai spus Iașin.

„Sper că vom putea îndepărta partidul de această cale”, a spus el. „Sper că vom putea structura munca noastră într-un mod care să mențină un echilibru între democrația internă și politica publică.”

„Rămâne de văzut dacă vom reuși sau nu”, a încheiat Ilia Iașin.