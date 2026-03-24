Cum și-a descoperit designerul Florin Dobre marea pasiune. Nu are la bază o școală de modă

Florin Dobre a fost invitatul lui Liviu Mihai la podcastul pe care jurnalistul l-a realizat, luni, pentru evz.ro și care a fost difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Începuturile designerului au rădăcini înaininte de Revoluție, atunci când o simplă pereche de blugi era un vis aproape inaccesibil pentru români.

Invitatul emisiunii a povestit ce l-a marcat în copilărie și ce l-a făcut să se îndrepte către domeniul modei. La bază a stat cultura pop a anilor 80.

„Eu am început din copilărie, inspirat, pentru că doream să să mă identific cu lumea muzicală de fapt. În anii 80, când eram puștan, și cei mai mari ca mine ascultau Duran Duran, Madonna, George Michael, ce era atunci, Madonna, începuturile ei. Aveau un anumit stil, cu pantaloni îia bufanți, cu Shetland-urile, cu anchior. Și tatăl meu avea un prieten croitor. Era cel mai bun prieten al lui, care era fix cu 30 de ani mai mare ca el. Erau născuți în aceea zi.

Și pe la 13 ani, 14 așa, m-a trimis să-mi facă o pereche de pantaloni foarte frumoasă. În momentul ăla am intrat pe zona asta fashionistă”, și-a amintit Florin Dobre.

Rol crucial jucat de postul MTV

Interesant că designerul nu a urmat o școală de profil. Sunt exemple de oameni care au devenit legende în domeniu fără să fi avut studii de specialitate. „Nu am făcut școală, nu. Paco Rabanne nu avea școală de profil. După Revoluția s-a dat o lege, care spunea că nu mai era obligatorie uniforma. Imediat, la școala din Constanța unde învățam, am devenit primul elev fără uniformă”.

Pasiunea a crescut în intensitate, iar un  rol important a jucat și celebrul post MTV.

„Prin 92, 03, a apărut MTV-ul și la noi. Și atunci m-am virusat complet. Era o lume interzisă. Și totdeauna noaptea, stăteam până la 3-4 dimineața să văd Alternative Nation, să văd Rock, nu mai știu cum se numea emisiunea aia.

O revistă exclusivistă pentru anii 90

Aveau luni, seara, marți, seara, miercuri, seara, aveau emisiuni de astea foarte nișate. Și de acolo am învățat aceste două aspecte: modă și muzică. Și am mers pe ele foarte mult timp. Până prin 94-95, când m-am intersectat cu cele mai mari, cele mai frumoase reviste de modă pe care le-am întâlnit atunci. Erau Harper's Bazaar. Se găseau doar în București.

Era 40 de dolari bucata și erau toate colecțiile marilor designeri. Și în momentul ăla am strâns bani, nu m-am mai dus la munte în anul ăla. Și mi-am cumpărat două reviste pe care am dat 80 de dolari. Și le-am păstrat în casă, nu le-am scos”, a povestit Florin Dobre.

 

 

