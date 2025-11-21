Criminalitatea europeană, turnură înfricoșătoare: minorii devin arme în mâinile infractorilor

Copiii din Europa sunt din ce în ce mai des vizați de rețelele criminale, care îi folosesc pentru comiterea de acte de violență extremă, inclusiv tortură și omor.

Catherine De Bolle, directorul executiv al Europol, agenția europeană de aplicare a legii, avertizează că aceste grupuri reprezintă în prezent cea mai mare amenințare criminală pentru Uniunea Europeană, destabilizând societatea prin afectarea directă a familiilor și exploatarea minorilor.

„Armați cu copii, grupurile criminale organizează acte de violență severe pe teritoriul european. Nu mai este vorba despre furturi mărunte, ci despre infracțiuni majore”, a declarat De Bolle într-un interviu acordat publicațiilor Politico.

Potrivit acesteia, cel mai grav caz investigat de Europol a implicat un băiat căruia i s-a cerut să își omoare sora mai mică, ceea ce s-a și întâmplat.

„Este crud, nu am mai întâlnit așa ceva până acum”, a spus De Bolle.

Șefa Europol a mai atras atenția că minorii sunt uneori folosiți și de state ostile sau de actori care desfășoară amenințări hibride, ca spioni neintenționați, pentru a asculta conversațiile din clădiri guvernamentale sau pentru a colecta informații sensibile.

De Bolle, fiind în fruntea agenției europene responsabile de coordonarea informațiilor și sprijinirea polițiilor naționale, se află într-o poziție unică de a descrie peisajul criminal care amenință securitatea europeană.

Procesul de recrutare începe adesea prin jocurile video multiplayer, care includ funcții de chat. Criminalii câștigă încrederea copiilor discutând subiecte aparent inofensive, precum animale de companie sau viața de familie.

Ulterior, conversațiile se mută într-un mediu privat, unde se discută chestiuni mai grave și se obțin detalii personale, precum adresa copilului.

Aceste informații sunt folosite pentru șantaj sau mituire, determinând copilul să comită acte de violență, auto-vătămare, omor sau chiar suicid.

Europol a identificat 105 cazuri în care minori au fost implicați în infracțiuni violente „efectuate ca serviciu”, inclusiv 10 asasinate plătite. Multe tentative eșuează din cauza lipsei de experiență a copiilor.

„Avem și copii care nu execută ordinul, iar atunci criminalii ucid animalele lor de companie, astfel încât copilul să știe foarte clar: știm unde locuiești, știm cine ești, vei asculta, iar dacă nu, vom merge mai departe și vom ucide mama sau tatăl tău”, a explicat De Bolle.

Rețelele criminale oferă și recompense financiare pentru comiterea infracțiunilor, uneori până la 20.000 de dolari pentru o crimă.

Deși deseori sunt vizate copiii vulnerabili din cauza problemelor psihologice sau a bullyingului, chiar și copiii sănătoși și fericiți sunt expuși riscului.

„Este vorba și despre tineri care nu sunt vulnerabili, dar își doresc lucruri scumpe, cum ar fi pantofi foarte scumpi”, a precizat De Bolle.

Aceleași grupuri recrutează uneori tineri pentru război hibrid, ca să obțină informații pentru state străine. Odată ce poliția prinde un copil implicat, criminalii îl abandonează și caută un alt copil pe care să îl transforme într-o „armă controlată de la distanță”.

„Părinții se învinovățesc în multe cazuri. Nu înțeleg cum este posibil. Problema este că nu ai acces la tot ce face copilul și trebuie să respecți intimitatea lui. Dar, ca părinte, trebuie să discuți despre pericolele de pe internet”, a mai adăugat șefa Europol.

Pe lângă recrutarea de minori, Europol identifică două metode criminale care devin tot mai răspândite: traficul de droguri cu submarine semi-submersibile și utilizarea inteligenței artificiale în fraude online.

În loc să transporte cocaină prin containere în porturile europene, grupurile criminale folosesc submarine care traversează Atlanticul, unde vapoare rapide preiau drogurile pe coasta Portugaliei.

În același timp, AI-ul permite multiplicarea rapidă a infracțiunilor online, de la fraude financiare la „romance fraud” și phishing sofisticat.

„Inteligența artificială este un multiplicator al criminalității. Totul se întâmplă de o mie de ori mai rapid și mai eficient. Phishingul nu mai poate fi recunoscut cu ușurință, limbajul este corect”, a explicat De Bolle.

Pentru a contracara aceste rețele, Europol solicită accesul la mesajele criptate ale telefoanelor, cu autorizarea unui judecător.

„Când un judecător decide că avem nevoie de acces la date, furnizorii de servicii online ar trebui să ne ofere acces la aceste comunicații criptate. Altfel, vom fi orbi și nu ne vom putea face treaba”, a spus De Bolle.

Criminalitatea organizată care exploatează copii reprezintă o amenințare fără precedent pentru stabilitatea socială a Uniunii Europene.

Grupurile care „industrializează” recrutarea minorilor subminează viitorul comunităților și al societății, iar lipsa de măsuri eficiente de prevenție și control poate avea consecințe pe termen lung.