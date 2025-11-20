UE pregătește reforme dure pe piața imobiliară. Noi taxe și restricții pentru platformele turistice

Uniunea Europeană analizează un pachet amplu de schimbări care ar putea transforma modul în care este reglementată piața locuințelor. Un document consultativ transmis Comisiei Europene arată că abordarea actuală nu mai este sustenabilă și că blocul comunitar trebuie să regândească radical modul în care tratează accesul la locuire, potrivit informațiilor citate de EFE.

Raportul prezentat Comisiei subliniază necesitatea unei schimbări de perspectivă în privința locuințelor. Autorii susțin că acestea ar trebui privite ca „o infrastructură socială și economică esențială, nu un activ speculativ”.

Potrivit experților care au lucrat la document, o asemenea redefinire ar reprezenta un pas important către o piață imobiliară mai stabilă, în condițiile în care accesul la locuințe devine tot mai dificil în numeroase state membre.

Consiliul Consultativ pentru Locuințe atrage atenția că închirierile turistice pe termen scurt au înregistrat o creștere accelerată, ceea ce ar reduce disponibilitatea locuințelor în orașele mari. În paralel, chiriile cresc constant, fapt ce îngreunează și mai mult accesul la o locuință pentru cetățenii europeni.

Specialiștii solicită introducerea unor reguli stricte la nivelul tuturor statelor membre privind platformele de închirieri turistice. În raport se precizează că „Regulile actuale se bazează pe autodeclarare. Reglementarea și colectarea datelor trebuie să fie obligatorie în toate statele membre”. În același document se afirmă că responsabilitatea legalității anunțurilor ar trebui să revină platformelor: „Platformele trebuie să răspundă pentru anunțurile ilegale”.

Raportul recomandă ca aceste platforme să fie monitorizate unitar în UE, pentru a preveni scăderea ofertei de locuințe permanente și pentru a limita efectele asupra prețurilor. Documentul propune și crearea unui fond european dedicat susținerii persoanelor fără adăpost. Acesta ar urma să fie finanțat din „o contribuție solidară” provenită de la platformele turistice precum Airbnb, Booking, Vrbo sau HomeToGo.

În plus față de limitarea închirierilor turistice, experții cer modificarea regulilor privind ajutoarele de stat, astfel încât țările membre să poată investi mai mult în locuințe sociale. Printre recomandări se află și modelul de „închiriere la cost”, prin care chiria acoperă doar cheltuielile reale, descurajând astfel speculația imobiliară.

Raportul include și soluții urbane menite să crească disponibilitatea locuințelor. Clădirile nefolosite ar urma să fie renovate și readuse în circuit, iar construcția modulară ar deveni o opțiune pentru dezvoltarea rapidă a unor noi locuințe.

Documentul insistă asupra unui cadru urbanistic bine planificat: „Construcția de locuințe nu se îmbunătățește prin deregulare urbanistică, ci printr-o planificare mai bună”, afirmă specialiștii.

Comisarul european pentru Energie și Locuire, Dan Jørgensen, a lăudat raportul, pe care îl consideră „de înaltă calitate”, afirmând că acesta „iluminează drumul către schimbare”. Oficialul a promis că până la finalul anului UE va prezenta un plan pentru locuințe accesibile.

„Prea mulți oameni suferă din cauza acestei crize: a sosit momentul să acționăm”, a declarat Dan Jørgensen.