Creditele scumpe schimbă piața imobiliară. Cartiere doar pentru chiriași

Piața imobiliară din România înregistrează o scădere a vânzărilor de locuințe spre final de an. Ultimele date publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată un declin semnificativ față de anul trecut. În octombrie 2025 s-au vândut 58.502 imobile, cu 3.242 mai multe față de septembrie, însă cu 9.496 mai puține decât în octombrie 2024.

Potrivit specialiștilor imobiliari, cumpărătorii nu se mai grăbesc să închidă tranzacțiile, preferând să aștepte stabilizarea pieței și clarificarea fiscalității. Costul ridicat al imobilelor și dificultățile de acces la credite îi determină pe tot mai mulți români, în special tineri, să ia în calcul varianta închirierii, cel puțin pentru o primă perioadă, susțin analiștii.

Deși România se numără printre țările din Europa cu cei mai mulți proprietari de locuințe, tendințele încep să se schimbe, pe modelul altor state. Dezvoltările imobiliare construite special pentru închiriere câștigă teren în marile orașe, iar în câțiva ani este așteptat să apară primele cartiere private dedicate exclusiv închirierii.

Pentru fondurile de investiții și dezvoltatori care gândesc pe termen lung, astfel de proiecte sunt extrem de promițătoare, mai ales în orașele mari, unde cererea de locuințe continuă să crească.

Există tot mai mulți investitori interesați să preia proiecte imobiliare aflate în diverse stadii de execuție, mai ales în marile orașe. La baza unei astfel de decizii se află un motiv simplu: prețurile terenurilor și costurile de construcție au crescut, iar obținerea autorizațiilor noi poate dura chiar și peste un an, a explicat Bogdan Severin, sales manager la Imopedia.ro.

Potrivit acestuia, „preluarea unei clădiri deja începute devine o variantă mai rapidă, mai sigură și, de multe ori, mai profitabilă. Mulți investitori preferă să finalizeze aceste proiecte și să le transforme în ansambluri destinate închirierii, mai ales dacă sunt aproape de mijloace de transport, centre comerciale sau universități.”

Investițiile devin rentabile într-un interval de aproximativ 10 ani, în funcție de prețul de achiziție, nivelul chiriilor și calitatea administrării: „Practic, în loc să lase banii blocați în conturi, investitorii aleg să-i plaseze într-un activ real, care aduce venituri lunare constante”.

Severin estimează că piața se va echilibra în favoarea închirierii, având în vedere dificultățile tot mai mari în obținerea de credite, creșterea avansurilor și incertitudinea dobânzilor.

„Modelul build-to-rent– dezvoltări imobiliare construite special pentru închiriere – începe timid și în România, în special în București, Cluj și Timișoara. Este încă un segment mic, dar cu potențial mare, mai ales pentru fonduri de investiții sau dezvoltatori care gândesc pe termen lung”, a mai explicat Bogdan Severin

Mentalitatea românilor începe, astfel, să se schimbe. „Chiriașii preferă confortul, siguranța și flexibilitatea închirierii în locul achiziției grăbite. În următorii ani, este realist să vedem primele cartiere private dedicate exclusiv închirierii – un pas firesc într-o piață care se maturizează”, afirmă Severin.

Analistul economic Adrian Negrescu confirmă explozia investițiilor în proiecte integrate pentru închiriere: „Se cumpără într-o frenezie imobile care sunt transformate deja pentru închiriere, deoarece chiriile au crescut foarte mult. O să devină o afacere extrem de profitabilă să cumperi acum un bloc cu o medie de 50.000 euro/apartament și apoi să-l închiriezi. În zece ani ai scos investiția”.

Cererea pentru locuințe în orașele mari va continua să crească, spune analistul. „O să vedem cartiere întregi de închiriat, pentru că nimeni nu-și va mai permite să ia un credit bancar, la fel ca în Polonia, la Cracovia, sau în Ungaria, la Budapesta”, precizează Negrescu.

România deține primul loc în Uniunea Europeană ca procent de proprietari de locuințe, cu peste 95% dintre familii deținând o locuință, potrivit raportului european touteleurope.eu. Rata ridicată a proprietății este specifică fostelor state comuniste, România depășind țări precum Slovacia, Ungaria sau Croația.

În schimb, în statele occidentale se merge pe modelul închirierii:

-Germania: 53% chiriași

-Austria: 46%

-Danemarca și Suedia: aproximativ 40%

-Franța: proprietate majoritară 64%

-Spania: 75%

-Belgia: 72%

Prețurile locuințelor se stabilizează în marile orașe după creșteri susținute în ultimele luni. Excepția este Oradea, unde oferta ridicată a adus mici scăderi în octombrie.

„În ultimii ani, am traversat o perioadă de creștere anuală importantă, de peste 15% pe an, a prețurilor apartamentelor. Iată că intrăm în prezent într-o etapă de stabilizare determinată de măsurile fiscale și reașezarea așteptărilor de ambele părți – cumpărători și vânzători”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro. Acesta a adăgat că perioada de stabilizare va continua pe termen scurt, urmând o revenire treptată pe creștere.

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele din Cluj-Napoca a ajuns la 3.181 euro/mp util, cu 65% peste media națională. Diferențele dintre locuințele noi și cele vechi sunt minime:

-apartamente noi: 3.205 €/mp

-apartamente vechi: 3.180 €/mp

Brașovul, orașul aflat pe locul doi în topul celor mai scumpe, a înregistrat stagnare în octombrie:

-apartamente noi: 2.695 €/mp (+14% față de anul trecut)

-apartamente vechi: 2.161 €/mp (+10%)

În Capitală, prețul mediu a ajuns la 2.149 €/mp util, iar scumpirile pe piața veche sunt cele mai mari din țară:

-apartamente vechi: +17% (2.109 €/mp)

-apartamente noi: +13% (2.338 €/mp)

Craiova a devenit al patrulea cel mai scump oraș din România, cu 2.070 €/mp, după un avans de 18% într-un an, peste București, Constanța sau Cluj.

-Sibiu și Constanța – aproape la egalitate

-Sibiu: 1.920 €/mp, +11% anual

-Constanța: prețuri stagnante, dar cu 12% peste anul trecut

Iași și Timișoara – cele mai accesibile orașe mari

Iași: 1.885 €/mp, +11% anual

Timișoara: prețuri cu aproape 42% mai mici decât în Cluj

Prețul mediu în Oradea: 1.786 €/mp, după o corecție ușoară în octombrie.

Ploiești rămâne cel mai accesibil oraș secundar: 1.341 €/mp, dar cu un avans de 17% într-un an.