Agenții imobiliari își fac reclamă: Chiria pe 10 ani, mai scumpă decât o garsonieră

În ultimul deceniu, alegerea dintre a închiria sau a cumpăra o garsonieră a avut consecințe financiare importante pentru români. Potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro, cei care au optat pentru chirie au plătit lunar sume semnificative, care, cumulate pe parcursul a zece ani, depășesc valoarea unei locuințe similare achiziționate în urmă cu un deceniu.

Conform analizei, un chiriaș din București care a plătit, în medie, 360 de euro pe lună timp de 10 ani a cheltuit 43.200 de euro – mai mult decât ar fi costat aceeași garsonieră în 2015, când prețul era de 30.838 de euro. Astfel, diferența de patrimoniu dintre cei care au cumpărat și cei care au stat în chirie depășește 73.800 de euro.

În 2025, aceeași garsonieră care în 2015 costa aproximativ 30.838 de euro se vinde acum, în medie, cu 61.497 de euro – aproape dublu. Această evoluție transformă amânarea achiziției într-un cost suplimentar uriaș: chiriașul care dorește astăzi să cumpere aceeași proprietate trebuie să plătească aproape dublu, pe lângă sumele deja cheltuite lunar pe chirie.

„Concluzia este șocantă: suma totală plătită pe chirie pe parcursul unui deceniu a depășit valoarea de achiziție a proprietății din 2015. Practic, banii care s-au dus lunar către un proprietar ar fi fost suficienți pentru a cumpăra un activ care, între timp, și-a dublat valoarea”, spun realizatorii studiului.

Problema nu se rezumă doar la pierderea banilor dați pe chirie. Chiriașii pierd și oportunitatea de a beneficia de aprecierea valorii proprietății. Proprietarul care a achiziționat garsoniera în 2015 a câștigat, între timp, aproximativ 30.659 de euro din creșterea prețului – o sumă pe care chiriașul nu o poate recupera. Astfel, costul total al deciziei de a închiria pe parcursul unui deceniu se ridică la peste 73.800 de euro.

„Cifrele noastre nu prezintă doar o statistică, ci spun povestea unei oportunități financiare uriașe, ratată de foarte mulți”, spune Dragoș Vîlceanu, CEO imobiliare.net.

Potrivit acestuia, chiria s-a dovedit a fi iluzie costisitoare în ultimul deceniu.

„Discuția despre flexibilitatea chiriei pălește în fața realității matematice. În ultimii 10 ani, chiria nu a fost o alternativă, ci o iluzie costisitoare. Fiecare lună de chirie a fost, de fapt, o plată pentru un activ care nu îți va aparține niciodată, în timp ce valoarea acelui activ creștea exponențial”, adaugă el.

Buletinului statistic de prețuri al INS arată că locuințele din România s-au scumpit cu peste 60% în ultimii 10 ani. Această evoluție face ca plata chiriei să fie considerată o cheltuială constantă fără beneficii patrimoniale, în timp ce achiziția unei locuințe rămâne cea mai sigură metodă de a acumula avere pe termen lung, mai spun realizatorii analizei.

„Proprietatea nu este doar un acoperiș deasupra capului, ci cel mai puternic mecanism de creare a averii personale pentru publicul larg. Cei care înțeleg acest principiu își construiesc un viitor financiar solid, în timp ce ceilalți, din păcate, rămân prinși într-un ciclu în care costul vieții crește constant, fără a acumula valoare”, a explicat Dragoș Vîlceanu.