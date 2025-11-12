Șeful Biroului Rutier Medgidia, acuzat de abuz de putere. Europol publică înregistrări: „Pretenaș, nu merge treaba așa”

Șeful Biroului Rutier Medgidia este acuzat de abuz de către Sindicatul Europol, care a publicat mai multe înregistrări audio în care acesta ar rupe un raport de activitate al unui subaltern, adresându-i-se cu expresia „Pretenaș, nu merge treaba așa”.

„Urmare a informaţiilor prezentate pe unele reţele de socializare, pentru clarificarea situaţiei de fapt, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa a dispus demararea de verificări prin structurile abilitate”, a anunțat IPJ Constanța.

Ulterior, același agent ar fi fost trimis să dirijeze traficul timp de trei ore într-o intersecție aglomerată, în timp ce un alt echipaj avea misiunea de a-l supraveghea.

Sindicatul Europol a transmis miercuri, într-o postare publică, că șeful Biroului Rutier Medgidia ar fi recurs la metode de intimidare asupra unui agent aflat sub coordonarea sa. Potrivit sindicaliștilor, acesta ar fi folosit o patrulă de poliție doar pentru a-l însoți pe subaltern într-o intersecție intens circulată din Medgidia, unde a fost obligat să dirijeze traficul între orele 14:30 și 17:30.

„Traficul este mai intens decât la Universitate, în Bucureşti. Cei doi poliţişti au fost avertizaţi că trebuie doar să se parcheze în proximitate, fără altă sarcină decât aceea de a se asigura că agentul stă în mijlocul intersecţiei cele trei ore. Curată hărţuire morală sau cǎprărie, cum o cunosc cei mai cu experienţă”, au transmis reprezentanții Europol.

Organizația susține că incidentul vine după alte presupuse abuzuri comise de același ofițer, reclamate fără rezultat conducerii IPJ Constanța.

Sindicaliștii au făcut publice și înregistrări audio în care șeful Biroului Rutier ar rupe un raport de activitate, adresându-i agentului un ton batjocoritor și amenințări.

”La IPJ Constanţa nu s-a renunţat la vechile metehne prin care agenţii de poliţie sunt umiliţi de şefi cu atitudini de borfaşi: Pretenaş, nu merge treaba aşa. Apoi urmează intimidarea: Vrei să te joci cu mine? Vrei să vezi ce fac?, după care raportul este rupt în faţa agentului. Iar ameninţările continuă: Ai făcut fals! - asta pentru că a trecut data ieşirii din serviciu, nu cea a intrării! Iei o coală şi un pix şi te apuci de scris!”, au relatat reprezentanții Europol.

Sindicaliștii afirmă că agentul vizat este un tânăr abia ieșit din școala de poliție, aflat în perioada de tutelă profesională — o etapă în care ar trebui sprijinit și ghidat de superiori.

”Ce primeşte, în schimb? Ameninţări, presiune şi batjocură. I se transmite clar că trebuie să aplice cât mai multe amenzi, pentru că altfel şeful nu are pe ce să-şi justifice gradele şi recompensele. Tutorele desemnat nici măcar nu este planificat în serviciu cu el. Practic, tânărul poliţist este lăsat singur, fără îndrumare”, a mai transmis sindicatul.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a emis un comunicat miercuri seară, susținând că materialele publicate de sindicat nu reflectă realitatea.

”Materialul difuzat conţine fragmente trunchiate şi scoase din context, generând o percepţie eronată asupra activităţii poliţiştilor şi a modului de desfăşurare a acţiunilor operative. Înregistrarea respectivă nu reflectă situaţia reală, fiind utilizată într-un mod nerealist, care distorsionează activităţile poliţieneşti. Astfel, menţionăm faptul ca, la data de 6 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Medgidia - Biroul Siguranţă Rutieră au acţionat în municipiu, la intersecţia dintre Bulevardul Independenţei şi Strada Dezrobirii, în baza unui plan de măsuri, având ca scop combaterea indisciplinei pietonale şi creşterea nivelului de siguranţă rutieră”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit IPJ Constanța, un polițist a asigurat dirijarea circulației în cadrul acțiunii planificate, în timp ce ceilalți agenți au acționat pentru sancționarea abaterilor rutiere, conform legii.

”Urmare a informaţiilor prezentate pe unele reţele de socializare, pentru clarificarea situaţiei de fapt, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa a dispus demararea de verificări prin structurile abilitate. Asigurăm cetăţenii de faptul că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa acţionează permanent, potrivit atribuţiilor prevăzute de lege, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor tuturor persoanelor, a ordinii şi a siguranţei publice din judeţ”, se mai arată în comunicatul instituției.