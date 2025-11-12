Protestatarii au intrat cu bâte peste liderii de la reuniunea COP30

Protestatarii înarmați cu bâte au pătruns marți cu forța în sediul reuniunii COP30, unde are loc conferința climatică COP90, găzduită de orașul Belem, din Amazon, ciocnindu-se cu agenții de securitate la intrarea în clădire, potrivit Reuters.

Protestatarii s-au ciocnit cu forţele de securitate la intrarea în clădire, care a fost ulterior baricadată cu mese pentru a preveni pătrunderea acestora. Incidentul a generat tensiuni și a blocat accesul în sediul reuniunii.

Un martor a relatat pentru Reuters că un agent de securitate a fost transportat de urgenţă într-un scaun cu rotile, ţinându-se de burtă, în urma confruntărilor.

Protestatarii s-au dispersat la scurt timp după confruntările de la intrarea în sediul COP30. Grupul făcea parte dintr-o mulțime de sute de persoane care mărșăluiau către locul conferinței climatice. Conferința COP30 este găzduită de orașul Belem, în Amazon, nord-estul Braziliei.

Un alt agent de securitate a declarat pentru Reuters că a fost lovit la cap de o tobă aruncată de un protestatar. Acesta prezenta o tăietură pe frunte.

Luni s-a deschis la Belem, în nord-estul Braziliei, reuniunea COP30, conferinţa anuală ONU dedicată climei. Evenimentul reunește aproximativ 50.000 de participanţi și 191 de delegaţii din întreaga lume.

Obiectivul principal al reuniunii este consolidarea Acordului de la Paris, semnat acum un deceniu de aproape 195 de ţări. Dezbaterile vor avea loc timp de două săptămâni, cu accent pe măsurile voluntare pentru limitarea încălzirii globale.

Combaterea schimbărilor climatice necesită finanțare, iar la COP30 președintele Lula da Silva va propune ca statele bogate să aloce 1.300 de miliarde de dolari anual, după ce promisiunea anterioră de 300 de miliarde de dolari pe an până în 2035, făcută la COP29 de la Baku, s-a dovedit insuficientă.