Cât plătim cu adevărat pentru un bilet de avion. Costurile și taxele ascunse publicului

Când rezervăm un bilet de avion cunoaștem doar prețul final, însă în spatele acestuia se află o întreagă arhitectură de taxe și costuri care explică de ce suma afișată inițial se poate dubla rapid.

Mobilitatea aeriană a devenit o variantă la care toți apelăm, dar odată cu creșterea traficului, crește și prețul fiecărui zbor. Pentru pasageri, aceste mecanisme rămân adesea neclare, ceea ce duce la neînțelegeri și la impresia că prețurile cresc fără logică.

Biletul de avion include o serie de taxe care acoperă infrastructura aeroportuară, serviciile pasagerilor, securitatea și operațiunile de zbor. Taxele aeroportuare reprezintă o parte importantă a costului, deoarece ele susțin terminalele, mentenanța, manipularea bagajelor și toate facilitățile pe care un pasager le folosește înainte de îmbarcare. La acestea se adaugă taxa de securitate, indispensabilă în orice aeroport modern, care asigură verificarea riguroasă a pasagerilor și bagajelor.

Companiile aeriene pot include și o suprataxă de combustibil, justificată de fluctuațiile prețului kerosenului, element care poate varia în funcție de contextul internațional. Taxele de mediu și sistemele europene de compensare a emisiilor sunt integrate tot mai vizibil în preț, reflectând presiunea globală pentru reducerea amprentei de carbon.

TVA-ul nu se aplică zborurilor internaționale în UE, iar pentru cele interne din România este redus, însă alte taxe guvernamentale pot fi adăugate în funcție de legislația specifică fiecărei țări. La final, opționalele — bagajele de cală, selecția locului, îmbarcarea prioritară — pot crește semnificativ suma totală, mai ales în cazul companiilor low-cost.

În România, fiecare aeroport are libertatea de a-și stabili propriile tarife, în limitele reglementărilor naționale. Există totuși valori orientative stabilite la nivel național, precum taxa de servicii pasageri de 7,50 euro și taxa de dezvoltare aeroportuară de 4 euro, însă aeroporturile pot aplica propriile variante. De aceea, situația diferă considerabil de la un oraș la altul.

La Cluj-Napoca, de exemplu, există din 2024 o taxă specială de dezvoltare de 5 euro per pasager, aplicată până în 2028, ceea ce contribuie la finanțarea proiectelor de extindere. La Sibiu, taxa pentru servicii pasageri este de 2,50 euro, în timp ce la Craiova aceleași servicii sunt taxate cu 2,50 euro, la care se adaugă o taxă de securitate de 3 euro.

La Oradea, serviciile pasagerilor costă 2 euro, securitatea 2 euro, iar tranzitul 1 euro. Aeroportul Otopeni — cel mai mare și mai complex din țară — aplică un set variabil de taxe, actualizat periodic, care depinde de tipul zborului, orarul operațional și specificul operatorului.

Dincolo de aceste exemple punctuale, fiecare aeroport reflectă propriile realități financiare, iar taxele pot fi ajustate în funcție de investiții, gradul de dezvoltare și nivelul de trafic.

Un zbor tipic low-cost București – Londra poate include un tarif de bază de aproximativ 20 de euro, la care se adaugă taxele aeroportului de plecare, estimate în jurul valorii de 10 euro, taxele aeroportului de sosire, de circa 8 euro, costuri de securitate și operare în jur de 12 euro, contribuțiile de mediu, de aproximativ 5 euro, plus alte taxe mici specifice. Astfel, un bilet afișat inițial la un preț tentant ajunge rapid să coste între 55 și 60 de euro. Desigur, valoarea exactă depinde de sezon, dată, operator și contextul economic.

Diferențele provin din structura descentralizată a sistemului românesc. Fiecare aeroport își calculează tarifele în funcție de costurile proprii, investițiile în derulare, vechimea terminalelor, nivelul de trafic sau strategia de dezvoltare.

Un aeroport care își extinde terminalele sau modernizează echipamentele va aplica, inevitabil, taxe mai mari decât unul aflat într-o perioadă de stabilitate operațională. Astfel, chiar dacă două aeroporturi operează rute similare, taxele percepute pot fi considerabil diferite.

La nivel internațional, dezbaterea privind taxele aeriene se transformă. Nu mai sunt doar instrumente administrative sau financiare, ci devin pârghii de politică ecologică. O coaliție de zece țări intenționează să propună la summitul climatic COP introducerea unor taxe suplimentare pentru zborurile considerate „de lux”, fie ele la clasa business, clasa I sau cu avioane private, potrivit BBC.

Explicația este clară: aceste categorii generează de trei ori mai multe emisii per pasager decât zborurile economy, prin consum mai mare de combustibil și prin ocuparea unui spațiu mult mai generos.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a subliniat că este echitabil ca cei care contribuie mai mult la poluare să plătească proporțional. Franța aplică deja o taxă variabilă pentru zborurile de lux, iar inițiativa la nivel global poate remodela modul în care taxele aeriene sunt structurate în anii ce urmează.

Pentru pasagerii din România, efectele imediate vor fi moderate. Majoritatea călătoresc la economy, segment care nu este vizat direct de noile taxe propuse la COP. În schimb, diferențele dintre aeroporturi vor continua să se simtă, pe măsură ce fiecare își ajustează tarifele în funcție de investițiile în curs.

Pe termen lung, presiunea ecologică la nivel global va influența costurile generale, fiind de așteptat ca unele companii aeriene să transfere în preț o parte din costurile suplimentare generate de reglementările de mediu.