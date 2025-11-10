Kash Patel a fost în vizită în China și a discutat despre fentanil

Directorul FBI, Kash Patel, a vizitat Republica Populară Chineză săptămâna trecută, pentru a discuta despre fentanil și unele aspecte legate de aplicarea legii în domeniul drogurilor, au declarat două persoane familiarizate cu vizita sa citate de Reuters.

Vizita șefului FBI în a avut loc în urma unui summit între președinții american și chinez, în cadrul căruia cei doi lideri au salutat „consensul” pe această temă.

O persoană informată despre călătoria lui Kash Patel a declarat că directorul FBI a zburat la Beijing vineri și a rămas aproximativ o zi. El a purtat discuții cu oficiali chinezi sâmbătă, a adăugat persoana respectivă.

Vizita lui Patel la Beijing nu a fost anunțată oficial nici de surse americane, nici de surse chineze, mai precizează Reuters.

Ministerul Securității Publice din China, Ministerul Afacerilor Externe și ambasada SUA la Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

Președintele SUA, Donald Trump, a înjumătățit tarifele la bunurile chinezești impuse ca pedeapsă pentru fluxul de fentanil la 10%, după ce a ajuns la acord în timpul discuțiilor de luna trecută cu liderul chinez Xi Jinping.

Liderul comunist chinez Xi Jining a promis că va depune „foarte mult efort pentru a opri fluxul” de fentanil, un opioid sintetic mortal, principala cauză a deceselor cauzate de supradoze în americani, le-a declarat Trump reporterilor după discuții.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că detaliile noului consens vor fi stabilite printr-un nou grup de lucru bilateral. Nu este clar dacă Patel a discutat despre noul mecanism în timpul vizitei sale la Beijing.

Acordul semnalează o schimbare pentru oficialii Trump, care insistaseră că măsurile punitive vor rămâne în vigoare până când China va dovedi că ia măsuri drastice împotriva lanțurilor de aprovizionare cu fentanil.

Oficialii chinezi își apără vehement situația în ceea ce privește fentanilul, spunând că au luat deja măsuri ample pentru a reglementa substanțele chimice precursoare utilizate pentru fabricarea medicamentului și acuză Washingtonul că folosește această problemă drept „șantaj”.

Acordul Xi-Trump a depășit limitarea fentanilului și a inclus reluarea achizițiilor de soia din SUA de către China.

La rândul său, Beijingul a fost de acord să suspende restricțiile la exporturile de pământuri rare, elemente cu roluri vitale în multe tehnologii moderne, dezvăluite în octombrie.