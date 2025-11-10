International

Kash Patel a fost în vizită în China și a discutat despre fentanil

Comentează știrea
Kash Patel a fost în vizită în China și a discutat despre fentanilKash Patel / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Directorul FBI, Kash Patel, a vizitat Republica Populară Chineză săptămâna trecută, pentru a discuta despre fentanil și unele aspecte legate de aplicarea legii în domeniul drogurilor, au declarat două persoane familiarizate cu vizita sa citate de Reuters.

Șeful FBI, vizită în China

Vizita șefului FBI în a avut loc în urma unui summit între președinții american și chinez, în cadrul căruia cei doi lideri au salutat „consensul” pe această temă.

O persoană informată despre călătoria lui Kash Patel a declarat că directorul FBI a zburat la Beijing vineri și a rămas aproximativ o zi. El a purtat discuții cu oficiali chinezi sâmbătă, a adăugat persoana respectivă.

Vizita lui Patel la Beijing nu a fost anunțată oficial nici de surse americane, nici de surse chineze, mai precizează Reuters.

Compania din dosarul mitei refuzate de Moșteanu, implicată în afaceri suspecte cu armament sovietic
Compania din dosarul mitei refuzate de Moșteanu, implicată în afaceri suspecte cu armament sovietic
Doliu la Hollywood. A murit Betty Harford, actrița din „Dynasty” și „The Paper Chase”
Doliu la Hollywood. A murit Betty Harford, actrița din „Dynasty” și „The Paper Chase”

Ministerul Securității Publice din China, Ministerul Afacerilor Externe și ambasada SUA la Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

Trump a redus tarifele impuse bunurilor chinezești

Președintele SUA, Donald Trump, a înjumătățit tarifele la bunurile chinezești impuse ca pedeapsă pentru fluxul de fentanil la 10%, după ce a ajuns la acord în timpul discuțiilor de luna trecută cu liderul chinez Xi Jinping.

Liderul comunist chinez Xi Jining a promis că va depune „foarte mult efort pentru a opri fluxul” de fentanil, un opioid sintetic mortal, principala cauză a deceselor cauzate de supradoze în americani, le-a declarat Trump reporterilor după discuții.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că detaliile noului consens vor fi stabilite printr-un nou grup de lucru bilateral. Nu este clar dacă Patel a discutat despre noul mecanism în timpul vizitei sale la Beijing.

Donald Trump și Xi Jinping

Donald Trump și Xi Jinping. Sursă foto: X.com

Dincolo de scandalul fentanilului

Acordul semnalează o schimbare pentru oficialii Trump, care insistaseră că măsurile punitive vor rămâne în vigoare până când China va dovedi că ia măsuri drastice împotriva lanțurilor de aprovizionare cu fentanil.

Oficialii chinezi își apără vehement situația în ceea ce privește fentanilul, spunând că au luat deja măsuri ample pentru a reglementa substanțele chimice precursoare utilizate pentru fabricarea medicamentului și acuză Washingtonul că folosește această problemă drept „șantaj”.

Acordul Xi-Trump a depășit limitarea fentanilului și a inclus reluarea achizițiilor de soia din SUA de către China.

La rândul său, Beijingul a fost de acord să suspende restricțiile la exporturile de pământuri rare, elemente cu roluri vitale în multe tehnologii moderne, dezvăluite în octombrie.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:03 - Compania din dosarul mitei refuzate de Moșteanu, implicată în afaceri suspecte cu armament sovietic
14:51 - Doliu la Hollywood. A murit Betty Harford, actrița din „Dynasty” și „The Paper Chase”
14:41 - Control al PICCJ la Parchetul General de pe lângă Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soț
14:28 - Trăiește de 20 de ani fără o mare parte din creier. Povestea incredibilă a lui Alex Simpson
14:18 - Alexandru Munteanu efectuează prima vizită la București de la preluarea mandatului. Discuții cu Ilie Bolojan și Nicuș...
14:11 - Kash Patel a fost în vizită în China și a discutat despre fentanil

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale