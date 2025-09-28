Kash Patel îl acuză pe fostul director FBI Christopher Wray că a mințit Congresul despre incidentele din 6 ianuarie

Actualul director al FBI, Kash Patel, îl acuzp pe fostul director al Biroului Federal de Investigații (FBI), că a mințit Congresul SUA cu privire la rolul a sute de agenți la incidentele de pe pe 6 ianuarie 2021, potrivit Fox News.

Kash Patel a declarat că agenții au fost trimiși la Capitoliul SUA pentru „controlul mulțimii” după ce incidentul fusese declarat revoltă. Comentariile vin ca răspuns la un raport conform căruia 274 de agenți FBI în civil au fost prezenți la revolta de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021.

Agenții au fost prezenți, a declarat Patel, dar au fost trimiși după ce revolta începuse, pentru a încerca să controleze mulțimea rebelă. Dar acesta nu este rolul corect al agenților FBI, iar Wray nu a fost sincer cu privire la ceea ce s-a întâmplat în numeroasele sale depoziții făcute în fața Congresului SUA, a mai declarat directorul FBI Kash Patel.

„Agenții au fost trimiși într-o misiune de control al mulțimii după ce incidentul a fost declarat „revoltă” de Poliția Metropolitană, ceea ce contravine standardelor FBI”, a declarat Patel pentru Fox News.

„Acesta a fost eșecul unei conduceri corupte care a mințit Congresul și poporul american despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat”.

„Datorită agenților care s-au prezentat, acum descoperim adevărul. Suntem pe deplin dedicați transparenței, iar justiția și responsabilitatea continuă cu actuala conducere FBI”, a mai spus Patel.

Nu există nicio indicație că vreun agent FBI ar fi fost implicat în vreun eveniment legat de discursul lui Trump din dimineața zilei de 6 ianuarie de la Ellipse, a declarat un oficial FBI pentru Fox News, adăugând că Wray ar fi trebuit să dezvăluie că agenții erau acolo când a fost întrebat de liderii Congresului.

Președintele Donald Trump, citând un raport conform căruia agenții se aflau în mulțime, care nu le-a clarificat misiunea, a declarat anterior că Wray „are niște explicații importante de dat”.

„Tocmai s-a dezvăluit că FBI-ul a plasat în secret, împotriva tuturor Regulilor, Reglementărilor, Protocoalelor și Standardelor, 274 de agenți FBI în mulțime chiar înainte și în timpul Farsei din 6 ianuarie”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social sâmbătă după-amiază, în urma unui raport din The Blaze, care dezvăluia numărul de agenți care se aflau acolo.

Trump a adăugat: „Acest lucru este diferit de ceea ce a declarat directorul Christopher Wray, în repetate rânduri! Așa este, după cum se dovedește acum, agenți FBI au fost la și în protestul din 6 ianuarie, probabil acționând ca agitatori și insurecționisti, dar cu siguranță nu ca «ofițeri de aplicare a legii»”.

Președintele a spus că dorește să știe identitatea fiecărui ofițer și ce făceau la Capitoliul SUA.

„Mulți mari patrioți americani au fost puși să plătească un preț foarte mare doar pentru dragostea pentru țara lor”, a spus el, referindu-se la susținătorii lui Trump care au fost acuzați pentru implicarea lor pe 6 ianuarie.

Reamintim că Donald Trump a grațiat sau a comutat pedepsele fiecărei persoane acuzate de implicare în incidentul de pe 6 ianuarie 2021, după ce a preluat funcția în acest an.

El a spus atunci: „Le datorez această anchetă despre «Polițiștii murdari și politicienii escroci»! Christopher Wray, pe atunci directorul FBI, are de dat explicații importante. Sunt doi la rând, Comey și Wray, care au fost prinși MINȚIND, cu Marea noastră țară în joc. NU PUTEM LĂSA NICIODATĂ SĂ SE MAI ÎNTÂMPLE ASTA AMERICII!”

Citând o sursă importantă din Congres, raportul Blaze spunea că numărul agenților nu era „neapărat o surpriză”, deoarece FBI-ul „incorporează adesea personal de contrasupraveghere la evenimente mari”.

Wray a declarat în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților pe 15 noiembrie 2023: „Dacă întrebați dacă violența de la Capitoliu a făcut parte dintr-o operațiune orchestrată de surse sau agenți FBI, răspunsul este nu”, dar nu a dezvăluit dacă vreun agent sau sursă era prezent în mulțime.

Cei 274 de agenți îi includ și pe cei care au intervenit la bombele artizanale plasate lângă sediul Comitetului Național Democrat și al Comitetului Național Republican în noaptea dinaintea zilei de 6 ianuarie, potrivit Politico.

Trump l-a nominalizat pe Wray în funcția de director al FBI în 2017, după ce l-a concediat pe fostul director al FBI, James Comey, care tocmai a fost pus sub acuzare de un mare juriu săptămâna aceasta pentru că ar fi făcut declarații false în fața Congresului.

Acum, Donald Trump a comentat dezvăluirile lui Kash Patel pe Truth Social spunând că „pentru cei interesați, dar nu sunteți mulți dintre voi, Christopher Wray mi-a fost recomandat de „Sloppy” Chris Christie când Chris era în „grațiile mele” - ceea ce a fost cu foarte mult timp în urmă!”.

Un raport publicat în decembrie anul trecut de inspectorul general al Departamentului de Justiție, Michael E. Horowitz, spunea: „Nu am găsit nicio dovadă în materialele pe care le-am analizat sau în mărturiile pe care le-am primit care să arate sau să sugereze că FBI-ul avea angajați sub acoperire în diversele mulțimi de protest sau la Capitoliu pe 6 ianuarie”, deși acesta a recunoscut că au fost 26 de informatori plătiți, dar doar trei dintre aceștia au fost desemnați de FBI să fie acolo.

Raportul mai spunea că personalul FBI a fost trimis la Capitoliu la cererea Poliției Capitoliului, suprasolicitată, pentru a ajuta la controlul mulțimii.

În reportajul său, Blaze a menționat că ar fi putut exista confuzie cu privire la „în civil” și „sub acoperire”, ceea ce înseamnă că atât inspectorul general, cât și FBI-ul ar putea spune adevărul.

Mulți dintre agenți nu au fost mulțumiți că au fost trimiși la Capitoliu pentru a controla mulțimea, a declarat un alt oficial pentru Fox News. A fost o scenă haotică, fără nicio planificare prealabilă, care a contrazis planul inițial al agenției de a nu se implica în eveniment. Oficialul a spus că agenții nu sunt instruiți să controleze mulțimea.

Primii agenți au ajuns la Capitoliu în jurul orei 14:30 - nu există dovezi că ar fi existat acolo înainte de a fi declarată o revoltă - și agenții au continuat să sosească după aceea, a adăugat oficialul.

Wray depusese mărturie în fața Congresului înainte de publicarea raportului inspectorului general în decembrie, dar Patel l-a criticat pe Wray pentru că a deviat de la subiect și a dat un „răspuns specific statului Washington” atunci când a fost presat de legislatori.

„Încerc să elimin din FBI motivul pentru care directorul a avut nevoie de atât de mult timp și a pus întrebări în Congres pentru a înțelege acest lucru”, a spus Patel.

„Dacă Congresul vă pune o întrebare sub jurământ, indiferent dacă au existat sau nu surse în [sau] în jurul datei de 6 ianuarie la Capitoliu, dumneavoastră, în calitate de director al FBI, trebuie să știți acest lucru și să nu deviați de la subiect și să dați un răspuns specific statului Washington. Trebuie să fiți pregătiți pentru asta”, a mai spus Kash Patel