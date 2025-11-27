SUA își închid granița pentru afgani, după atacul asupra Gărzii Naționale de lângă Casa Albă

Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA (USCIS) a anunțat că cererile de imigrare ale cetățenilor afgani au fost oprite pe termen nelimitat pentru a permite o revizuire suplimentară a protocoalelor de securitate și verificare, după ce un cetățean afgan este principalul suspect pentru împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale la Washington, D.C., miercuri.

„Începând cu data imediată, procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetățeni afgani este oprită pe termen nelimitat, în așteptarea unei revizuiri suplimentare a protocoalelor de securitate și verificare”, a anunțat USCIS pe X. „Protecția și siguranța patriei noastre și a poporului american rămâne unicul nostru obiectiv și misiune”, se adaugă în postare.

Decizia vine după ce președintele american Donald Trump a confirmat că Rahmanullah Lakanwal, cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, este autorul atacului, informația fiind confirmată și de autorități. Lakanwal, care a intrat în SUA în septembrie 2021, după retragerea Americii din Afganistan, a primit permisiunea de ședere în SUA în cadrul Operațiunii Allies Welcome.

În timpul comentariilor de miercuri seară, președintele Donald Trump l-a numit pe Joe Biden „un președinte dezastruos” și „cel mai rău din istoria țării noastre”. De asemenea, l-a ridiculizat pe fostul președinte pentru că l-a adus pe presupusul atacator Rahmanullah Lakanwal „cu acele zboruri infame despre care vorbea toată lumea”.

„Nimeni nu știa cine vine, nimeni nu știa nimic despre asta”, a subliniat Trump despre procesul de evacuare din Afganistan sub Biden.

De asemenea, Trump a criticat politicile mai ample de imigrare sub Biden, spunând că „statutul lui Lakanwal a fost prelungit în baza legislației semnate sub președintele Biden”. „Acest atac subliniază cea mai mare amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă națiunea noastră”, a adăugat Trump, anunțând că guvernul „trebuie acum să reexamineze fiecare străin care a intrat în țara noastră sub Biden”.

Trump a părut, de asemenea, să sugereze pedeapsa cu moartea pentru Lakanwal, declarând spre sfârșitul discursului său că „îl vom aduce pe autorul acestui atac barbar în fața justiției rapide și sigure - dacă glonțul merge în direcția opusă”.

Consilierul pentru securitate internă, Stephen Miller, a declarat pe X că SUA „nu s-a confruntat niciodată cu o astfel de amenințare” după ce un cetățean afgan ar fi împușcat doi membri ai Gărzii Naționale.

„Nu ne-am confruntat niciodată cu o astfel de amenințare. 20 de milioane de oameni aduși în țara noastră din cele mai eșuate societăți de pe pământ... fără verificare, fără condiții, fără reguli”, a declarat Miller în timpul unei apariții la Fox News.

„Timp de patru ani consecutivi, au inundat această țară - și acum, se varsă mai mult sânge”, a adăugat el, referindu-se la perioada petrecută de fostul președinte Joe Biden la Casa Albă.

Comentariul vine în contextul în care Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) sub fostul președinte Joe Biden a promis că va reloca „rapid și în siguranță” aliații afgani în Statele Unite, dar mai multe surse au confirmat că atacatorul Gărzii Naționale din Washington D.C. a intrat în cadrul aceluiași program din epoca Biden în 2021.

Presupusul atacator a intrat legal în SUA în 2021, ca parte a Operațiunii „Allies Welcome” a administrației Biden, în urma retragerii SUA din Afganistan. Dar se pare că suspectului i-a fost aprobată cererea de azil în timpul administrației Trump, potrivit Fox News.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, l-a numit pe cetățeanul afgan acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale „individ depravat” care a intrat în Statele Unite în cadrul programului administrației Biden în urmă cu patru ani. Ea i-a acuzat dur, într-o postare pe X, pe criticii ofițerilor federali și a avertizat împotriva a ceea ce a descris ca fiind o ostilitate crescândă față de cei care servesc în armată.

„Suspectul care i-a împușcat pe bravii noștri membri ai Gărzii Naționale este un cetățean afgan care a fost unul dintre mulții neverificați, eliberați condiționat în masă în Statele Unite în cadrul Operațiunii Allies Welcome pe 8 septembrie 2021, sub administrația Biden”, a spus Noem. „Nu voi rosti numele acestui individ depravat. Ar trebui să fie privat de gloria pe care și-o dorește cu atâta disperare.”

„Acești bărbați și femei din Garda Națională sunt mame, tați, surori, fiice - copii ai lui Dumnezeu - care aplică aceleași legi fundamentale privind siguranța publică și imigrația care există de zeci de ani”, a mai spus Noem. „Politicienii și mass-media care continuă să denigreze bărbații și femeile noastre în uniformă trebuie să se uite cu atenție în oglindă”, a adăugat Noem.

În 2021, în timpul retragerii dezastruoase din Afganistan, secretarul pentru Securitate Internă al lui Biden, Alejandro Mayorkas, a promis că va reloca „rapid și în siguranță” mii de aliați afgani în Statele Unite și a confirmat că DHS a refuzat intrarea în SUA a persoanelor evacuate din cauza informațiilor „derogatorii” obținute în timpul procesului de verificare.

După retragerea din și preluarea controlului de către talibani, administrația Biden a lansat o amplă operațiune de sprijinire și relocare a afganilor vulnerabili, inclusiv a celor care ajutaseră trupele americane în trecut. Dar din cauza naturii grăbite a evacuării, plus a îngrijorărilor mai largi legate de politicile de imigrare, au apărut temeri cu privire la cine ar fi putut primi țara.

Mayorkas a declarat în timpul unei conferințe de presă din septembrie 2021 că 120.000 de persoane au fost evacuate din Afganistan de la începutul retragerii SUA, cu doar câteva luni mai devreme. Centrul de Sprijin pentru Instalare și Misiuni al Forțelor Aeriene a constatat că aproape 800 de aeronave au evacuat mii de persoane pe o perioadă de doar 17 zile în august 2021.

Mayorkas a dat atunci asigurări că 400 de angajați ai Vamei și Patrulei de Frontieră din SUA și ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor vor fi chemați pentru a ajuta. O parte a efortului a inclus mutarea refugiaților din bazele militare desemnate de Pentagon pentru a-i găzdui și verifica înainte de a intra în Statele Unite.

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a reacționat la atacul de la Washington, dar comentariile sale au venit înainte de a afla cum a intrat atacatorul în Statele Unite.

„Jill și cu mine suntem îndurerați că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în fața Casei Albe”, a postat Biden pe X, chiar înainte de a se afla vestea că atacatorul a intrat în țară în cadrul programului de relocare rapidă al administrației sale.

„Violența de orice fel este inacceptabilă și trebuie să fim cu toții uniți împotriva ei. Ne rugăm pentru militari și familiile lor.”

Autoritățile americane investighează acum atacul ca fiind un posibil act de terorism internațional. Între timp, oficialii FBI au confirmat că doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest rămân în stare critică după ce au fost împușcați în cap în timpul unui aparent atac țintit la doar câteva străzi de Casa Albă.

FBI solicită acum ajutorul publicului, în timp ce ancheta continuă asupra atacului armat de miercuri după-amiază, soldat cu rănirea gravă a doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, în apropierea Casei Albe.

Într-o declarație postată pe X, biroul a declarat: „FBI continuă să investigheze atacul armat de astăzi după-amiază asupra a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington, D.C. Dacă aveți informații, vă rugăm să sunați la 1-800-CALL-FBI sau să vizitați tips.fbi.gov.”

Ancheta este în curs de desfășurare până la sărbătoarea de Ziua Recunoștinței.

Liderii de rang înalt ai Gărzii Naționale au declarat miercuri că se întorc la Washington, D.C., pentru a-și sprijini colegii în urma atacului care a lăsat doi militari în stare critică. Generalul Steven S. Nordhaus, șeful Biroului Gărzii Naționale, și John T. Raines III, consilier senior al șefului Biroului Gărzii Naționale, au declarat că inițial plănuiseră să petreacă sărbătoarea de Thanksgiving cu trupele din Guantánamo Bay, potrivit unui videoclip postat de Nordhaus pe X.

„SEA Raines și cu mine ne alăturăm întregii noastre familii a Gărzii Naționale în rugăciunea pentru recuperarea celor doi eroi ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest care au fost împușcați astăzi în timp ce protejau capitala națiunii noastre”, a scris Nordhaus în postare.

În videoclip, Raines a adăugat: „Șeful și cu mine plănuiam să petrecem Ziua Recunoștinței cu trupele Gărzii și Forțelor Comune aici, în Guantánamo Bay, dar ne întoarcem la Washington, D.C., pentru a fi alături de gardieni acolo.”

„Gărzile noastre fac parte din însăși structura națiunii noastre”, a continuat Nordhaus. „Suntem devastați de acest act de violență fără sens și vom rămâne pe poziții pentru a ne apăra și proteja concetățenii de acasă și din străinătate. Garda Națiunii, sunt foarte mândru și recunoscător pentru tot ceea ce faceți.”