Acatistul Sfintei mucenițe Alexandra, pentru ocrotirea familiei și vindecarea de boli

Sfânta Mucenință Alexandra este recunoscută pentru că este ocrotitoarea familiei, întărirea legăturilor familiei, dar și pentru vindecarea de boli. Este considerată o sfântă care aduce binecuvântarea în casă.

Împărăteasa Romei, soție a lui Dioclețian, Alexandra a fost cea care i-a fost prietenă Sfântului Gheorghe. La ea se roagă cei care au nevoie de alinare pentru suferințele trupești sau sufletești. Și mai ales cei care nu au pace în familie.

Pentru că ea este cea care alină suferința celor care au probleme în căsătorie. Dar și pentru mijlocirea ei către Dumnezeu în momente de cumpănă.

Sfântul Gheorghe a căzut în mâinile împăratului Dioclețian, soțul Alexandrei. Văzând chinurile la care acesta era supus, Sfânta muceniță a decis să îi sară în ajutor. Și-a mărturist credința creștină în timp ce soțul ei aduce jertfă idolilor. Acest lucru l-a înfruiat teribil pe Dioclețian care a stabilit să o arunce în temniță pe soția sa.

Ba mai mult, a ordonat ca ea și Sfântul Gheorghe să fie uciși cu sabia. Aflând acest lucru, soția împăratului s-a rugat la Dumnezeu să o ierte de păcate și să îi ofere darul morții. În cele din urmă aceasta și-a dat sufletul înainte ca sentința să fie pusă în aplicare.

Apolo, Isachie și Codrat erau cei care o aveau în grijă pe Alexandra. După moartea ei s-au convertit la creștinism și l-au înfruntat pe împărat. Drept urmare acesta a decis că și ei trebuie să își găsească sfârștitul. Codrat a fost singurul executat cu sabia. Ceilalți doi au fost aruncați în temniță și lăsați să moară de foame.

Acatistul Sfintei mucenițe poate fi citit pe 21 și 23 aprilie atunci când este prăznuită. Pentru mai multă stăruință în rugăciune este recomandat să fie citit pentru 40 de zile.