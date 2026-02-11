Acatistul Sfântului Gheorghe, când este cel mai bine să-l citești

Sfântul Gheorghe este cunoscut drept biruitor împotriva tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Chinurile prin care acesta a trecut din mâna împăratului Dioclețian l-au transformat într-un Sfânt extrem de puternic.

Acatistul acestui sfânt este unul extrem de puternic și este citit pentru ocrotire în necazuri, sănătate, ajutor la nevoie și izbpvirea pentru cei robiți. El este considerat purtător de biruință prin toate chinurile pe care le-a suferit din cauza împăratului Dioclețian.

Este mai este invocat și pentru depășirea greutăților vieții. Așadar cei care trec prin situații dificile îi pot cere sfântului să biruie în conflicte sau împotriva forțelor răului. Este considerat drept protectorul celor năpăstuiți, săraci și bolnavi. Acest acatist se citește pentru necazuri și situații fără ieșire.

În caznele la care a fost supus de către romani, Sfântul a reușit cu ajutorul Domnului să reziste cu stoicism. Drept urmare este considerat doctor al celor bolnavi. De regulă acatistul lui se citește pentru o perioadă de 40 de zile.

Este de preferat să fie invocat în postul Paștelui, înainte de examane sau în perioade de grele încercări. El este invocat în cazuri unde este necesară ocrotirea și curajul, cunoscut fiind ca grabnic ajutător. Acatistul este structurat în 24 de strofe. Recomandarea este ca acatistul să fie citit dimineața cu evlavie și cu credință.

Sfântul Gheorghe a fost înrolat în armata romana. În momentul începerii persecuției împotriva creștinilor acesta și-a recunoscut credința și nu a renunțat la ea. Drept urmare a suferit torturi neînchipuite.

A fost obligat să bea otravă, a fost încălțat cu patofii cu cuie, apoi a fost tras pe roată. A îndurat majoritatea torturilor vremurilor și a rezistat cu stoicism și nu a renunțat la credința lui. În cele din urmă împăratul a decis să îl decapiteze și în acest fel a fost mântuit.