Acatistul Mântuitorului folosit în vreme de război. Ce alte rugăciuni se mai pot citi în vremuri tulburi

Există anumite rugăciuni care pot ajuta în vremuri complicate, chiar și în cele de război. Teologii spun că printre ele se numără și Acatistul Mântuitorului.

Teologii spun că una dintre rugăciunile care pot fi rostite cu precădere în situații tensționate este acatistul Mântuitorului.

"Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne din nevoile cele veșnice, ca cei ce am scăpat din morți, laudă aducem Ție, Iisuse, făpturile Tale. Ci, ca Cel ce ai îndurare negrăită, din toate nevoile slobozește-ne, ca să strigăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!", este un fragment din această rugăciune.

De asemenea o altă rugăciune care poate fi citită în astfel de situații este acatistulSfântului Gheorghe. Acesta este considerat apărător al credincioșilor și biruitor pentru ei. Sfântul este renumit pentru faptul că biruiește dușmanii cei văzuți și cei nevăzuți. Este invocat pentru a primi putere în momente dificile și pentru a rămâne ferm în credință. El este invocat și pentru a dobândi curaj în cele mai dificile momente.

”Din înălțime putere primind, te-ai ară­tat vi­teaz oștean, nevoitorule, al ne­stri­ca­tului Împărat Iisus, de stricăciosul îm­părat nete­mân­du-te, ci, de Dumnezeu luminat fiind, Domnului cânți așa: Aliluia!”, este un fragment puternic din această rugăciune.

Încă un acatist care se numără printre cele importante în astfel de situații este cel al Sfântului Dumitru. Și acesta se citește pentru a se cere protecție și ocrotire în situații complicate.

”Sfeșnic cu totul luminos fiind cinstitele tale moaște, Izvorâtorule de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, așezat în mijlocul bisericii, luminează pe toți cei ce cu credință năzuiesc la ele. Pentru aceea de un asemenea dar să nu ne lipsești și pe noi, Sfinte, cei ce cu dragoste ne aflăm stând înaintea sfintei tale icoane”, se arată în acatist.