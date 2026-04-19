Dumnezeu ne dă permanent șanse de mântuire. Atenție la fiecare om pe care îl întâlnești spune părintele Pimen Vlad

Părintele Pimen Vlad a explicat că Dumnezeu ne trimite mereu oameni care au nevoie de ajutor. Momentul în care decidem să le întindem o mână este acela în care se deschide ușa către mântuirea noastră.

Mântuirea bate la ușă în fiecare zi

Părintele Pimen Vlad spune că ar trebui să acordăm ajutorul oricui are nevoie și ne iese în cale. ”Dumnezeu ne dă permanent șanse de mântuire. Chiar și când ieși de undeva și iese cineva în cale și cere ceva, Dumnezeu l-a trimis să vadă dacă inima ta înclină să-l ajute.

Poate vine un vecin să-l ajuți că i-a căzut gardul și tu îi spui: lasă-mă că sunt obosit, Dumnezeu îți dă șansa permanent să faci un bine”, a explicat omul bisericii.

Ba mai mult părintele spune că bunătatea este calea către Dumnezeu. ”Nimic nu e întâmplător, orice întâlnire cu un om e o rânduială a lui Dumnezeu, îți dă o șansă la mântuire, făcând bine. Și chiar și cel care iese și te înjură, Dumnezeu îți dă șansa să vadă cum reacționezi. Poate el te înjură și tu îi spui: să ai o zi bună. Poate te înjură și a doua zi și tu îi spui la fel.

Dumnezeu o să-ți ajute. După trei patru zile, ăla nu o să poată dormi noaptea: uite l-am înjurat de atâtea ori și el tot îmi urează o zi bună. Tu îl schimbi pe ăla fără să îți dai seama, prin bunătate”, a mai spus acesta.

De altfel, omul bisericii spune că la rău nu trebuie răspuns cu rău. ”Niciodată un om rău nu îl schimbi prin rău. Un om rău prin bine îl schimbi. Zice și laSfânta Scriptură, îngrămădești cărbuni aprinși pe capul lui. Ce înseamnă asta că îi trezești conștiința. El face rău, tu faci bine.

Așa începe să se trezească celălalt și să se întrebe dacă nu a înnebunit pentru că tu îi faci bine. Și începe să caute căi să se împace cu tine. Binele nu are limite, margini și duce la dragoste. Tot timpul poți să faci bine, totul depinde de noi”, a încheiat el.