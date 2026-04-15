Care sunt oamenii pe care Dumnezeu îi primește în Împărăția Sa

Părintele Pimen Vlad a explicat care sunt oamenii care sunt primiți în Împărăția lui Dumnezeu. Indiferent cât de mult au greșit, cei care se căiesc cu adevărat ajung în Rai.

Omul bisericii a explicat că cei care se spovedesc ajung în împărăția cerurilor. ”De spovedanie nu scăpăm. Cât ne-am chinui noi, dacă nu ne spovedim ca să ușurăm lupta care pornește din cap și apoi coboară la inimă, în trup și așa mai deparrte, nu putem scăpa fără pocăință și spovedanie.

Pentru că avem și un caz undeva, spune de un frate care se căia, plângea, după care mai ieșea nu știu pe unde, iar cădea în păcat, iar venea și plângea, iar cădea în păcat. Până când nu a mai suportat diavolul, ajunsese la un moment dat să se sature să-l ducă pe ăsta în desfrânare și ăsta să se pocăiască și Dumnezeu să-l primească înapoi”, a explicat părintele.

Ulterior diavolul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. ”După ce se spovedea, Dumnezeu îl primea mereu înapoi. Până la un moment, s-a arătat diavolul lui Dumnezeu și i-a spus că e nedrept. El se chinuie de 20 de ani să-l corupă și vine și plânge și Dumnezeu mereu îl iartă. Și atunci a venit așa ca o voce de sus care i-a zis: vicleanule, tot tu te plângi, când tu împingi la rele făptura lui Dumnezeu.

Dar ca să-ți arăt că pocăința o primește fiecare om, din ce te vei plânge de aceea te voi judeca. Uite, omul acesta este în pocăință acum și acum îl iau în Rai cu mine. Și l-a luat pentru ca diavolul să nu mai poată face nimic”, a mai spus Pimen Vlad.

De altfel părintele a spus că oricine se pocăiește din inimă, va fi ajutat de Dumnezeu. ”De asta avem nevoie de pocăință. Și atunci Dumnezeu ne ridică și lupta asta, dar vrea să vadă că dorim din toată inima. Nu cu jumătate de măsură, ci din toată inima”, a încheiat acesta.