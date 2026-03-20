Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie

Damian Drăghici, invitatul lui Liviu Mihaiu în podcastul „Condamnați la cultură”, realizat, joi, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, și-a adus aminte care au fost începuturile sale în muzică.

Practic, artistul nu prea a avut de ales. A crescut într-un mediu cu mare densitate de lăutari. A aflat de mic că are două opțiuni. Ori se apucă și studiază un instrument, ori o va lua inevitabil pe căi greșite, care duc în zona infracționalității.

„Eu m-am născut în Tei, pe Pârgari, în aceeași curte unde era nu un neam de lăutari. De acolo au ieșit cel puțin 500 de lăutari. Fratele bunicului meu este Damian Luca, naistul. Unchiul lor este Fănică Luca. Cumnatul lui bunică-meu era Fărâmiță Lambru. Cumnata bunicii mele era Romica Puceanu. Și acum lucrez la arborele genealogic. Toată lumea, de cel puțin 150 de ani, au fost lăutari”, a povestit invitatul podcastului.

În aceste condiții, Drăghici a început să descopere diverse instrumente, că a vrut, că n-a vrut. Nu cred că a fost o alegere. Prima dată am cântat la țambal la 3 ani, după care la pian, după care la tobe, după care la contrabas. După care, la 10 ani, Nino, tata Dumnezeu să-l ierte, că am fost crescut de bunici, le spun părinți, a zis: „Fă trebuie să-i punem un instrument în mână, că ăsta ajunge la pușcărie. Astea erau cele două alegeri în vremea aia, ori ajungeai lăutar, ori la pușcărie”.

Copil fiind, Damian Drăghici nu era, la început, pasionat de muzică. Dar, discursul din familie era foarte clar și decisiv pentru viitor. „Chiar acum câteva zile vorbeam cu cineva că filmează cineva din America filmul documentar de 20 de ani de Damian Brothers. Și vorbeam cu cineva și îmi spune: Bagă și chestia asta în film. Care era elitatea?

Motivația nu era. Deci erau două motivații. Pune mâna și studiază ca să câștigi bani frumoși, câștigi într-un restaurant, într-o curciumă, să poți să-ți crești copiii. Și prima motivație după asta era așa. Pune mâna și studiază, ca să n-ajungi ca verii tăi la pușcărie. Nu era vorba de studiat că-ți plăcea.”