Tragedie la Iași. Un adolescent a murit din cauza unui joc cu provocări extreme

Moartea unui adolescent de 14 ani din Iași a zguduit comunitatea și a adus în atenție riscurile din mediul online. Considerat un copil model, olimpic și credincios, băiatul ar fi fost atras într-un joc periculos, cu provocări tot mai extreme, lansate de o persoană necunoscută.

Gabriel, elev de 14 ani, a fost găsit fără suflare de tatăl său chiar în ziua în care familia sărbătorea Paștele catolic. Potrivit apropiaților, totul ar fi început cu câteva luni înainte, când adolescentul ar fi intrat în contact, printr-un joc video, cu un individ care i-ar fi propus mai multe provocări. Acestea ar fi devenit tot mai periculoase, ajungând la un gest extrem.

„Erau nivelurile astea, 9 şi 10. 9 e să te mutilezi. Băiatul meu şi-a iubit foarte mult corpul şi n-a putut să facă asta. Înţelegeţi? Şi a trecut la nivelul 10. S-a dus la sinucidere”, a spus tatăl copilului.

Gabriel era cunoscut ca un elev conștiincios, cu rezultate foarte bune și planuri clare de viitor, dorind să devină preot. În ultimele luni, comportamentul său s-a schimbat vizibil. Sora lui a povestit că adolescentul petrecea tot mai mult timp pe telefon, unde purta conversații constante și își ținea un jurnal personal. În același timp, evita să mai comunice cu familia.

După incident, au apărut informații că și alți copii din comunitate ar fi primit mesaje similare. La cinci zile de la caz, situația rămâne incertă. Ancheta continuă, iar persoana care l-ar fi influențat pe adolescent nu a fost identificată.

Între timp, părinții acordă mai multă atenție activității online a copiilor, iar școala unde învăța Gabriel pregătește sesiuni de consiliere pentru elevi. „În ziua de astăzi, în ceea ce priveşte tehnologia, mulţi părinţi învaţă de la copii. Iar copiii probabil îi învaţă pe cei mari cam cât şi-ar dori să ştie”, a afirmat Andrada Bălteanu, purtător de cuvânt al Liceului Lascăr Rosetti Răducăneni, pentru Observator.

Datele indică o problemă mai amplă decât pare la prima vedere. Aproximativ jumătate dintre adolescenții din România au fost contactați cel puțin o dată de persoane necunoscute pe internet, prin rețele sociale sau jocuri online.

La nivel european, anchete realizate de Europol arată că peste 100 de copii au comis infracțiuni grave, inclusiv crime, după ce au fost influențați online.

Experții în securitate cibernetică avertizează că, în spatele unor profiluri aparent inofensive, pot sta persoane periculoase. Aceștia recomandă activarea controlului parental, verificarea setărilor de confidențialitate și monitorizarea listei de contacte ale copiilor.