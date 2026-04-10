Regele Charles a fost ținta unei amenințări teroriste. Mama sa, regina Elisabeta a II-a, și-a anulat toate angajamentele pentru a-l proteja

Au apărut noi informații despre un episod rar în care fosta regina Elisabeta a II-a și-a anulat toate angajamentele oficiale, stârnind îngrijorare la acea vreme cu privire la starea sa de sănătate. Decizia neașteptată a fost explicată public printr-un episod de gripă, dar o nouă relatare a istoricului specializat în familia regală Robert Hardman sugerează că în spatele acesteia se ascundeau alte motive, potrivit express.co.uk.

Robert Hardman a declarat, în timpul emisiunii „Palace Authorised”, că Palatul Buckingham a anunțat că fosta regină suferea de gripă și a anulat toate angajamentele, fiind nevoită să se odihnească la pat. Potrivit lui Hardman, decizia a fost luată în urma unui moment regal deosebit de tensionat și important: învestirea celui care era atunci Prințul Charles în funcția de Prinț de Wales.

„Ceremonia urma să fie o a doua încoronare. A fost un moment foarte tensionat. La doar câteva luni distanță, conflictele au izbucnit din nou în Irlanda de Nord. Era o situație care se întindea, de fapt, la nivel mondial – tocmai avuseseră loc asasinatele lui Martin Luther King și Bobby Kennedy în America. Oamenii erau foarte agitați, îngrijorați de direcția în care se îndrepta lumea”, a explicat expertul.

Contextul global, combinat cu agitația tot mai mare din țară, a creat o atmosferă de anxietate intensă, lucru care nu a trecut neobservat în cercurile regale. Hardman a afirmat că presiunea asupra reginei și a familiei sale a crescut constant în perioada premergătoare ceremoniei de învestire, adăugând că aceasta era „foarte îngrijorată că se va întâmpla ceva”.

„Regina a considerat întotdeauna că, dacă i s-ar întâmpla ceva, ar accepta situația – ar muri cu ea. Asta făcea parte din rolul ei. Dar aceasta era o amenințare teroristă îndreptată împotriva fiului ei, a evenimentului său și a familiei. După aceea, Charles a plecat într-un turneu în Țara Galilor. Regina s-a întors la Londra pentru a se odihni, anulând toate angajamentele din acea săptămână. Un gest foarte, foarte neobișnuit pentru ea. Trebuia să meargă la finala de la Wimbledon, avea programate diverse petreceri în grădină și alte activități. Totul a fost anulat”, a explicat Hardman.

Hardman a remarcat că Palatul Buckingham a transmis că aceasta avea de gripă, un lucru neobișnuit pentru începutul lunii iulie.

„O persoană foarte apropiată de echipa ei mi-a spus că nu era vorba de gripă, ci de epuizare nervoasă. Nu cred că s-ar putea numi o cădere nervoasă în toată regula, pentru că s-a întors la serviciu după puțin peste o săptămână – dar a fost ceva foarte apropiat de o cădere nervoasă”, a explicat expertul.