Regele Charles, criticat de britanici după ce a omis tradiționalul mesaj de Paște

Absența tradiționalului mesaj de Paște din partea Regelui Charles a generat un val de nemulțumiri în rândul britanicilor, ținând cont că islamicilor le-a urat „Ramadan binecuvântat și fericit”, informează Fox News.

Absența unui mesaj de Paște din partea regelui Charles a stârnit nedumerire în rândul unor creștini din Marea Britanie, potrivit opiniilor exprimate de mai mulți specialiști în problemele familiei regale.

Palatul Buckingham a confirmat anterior că monarhul nu va transmite un mesaj cu ocazia acestei sărbători, subliniind că un astfel de gest nu face parte dintr-o tradiție anuală, spre deosebire de Crăciun.

Cu toate acestea, decizia a generat nemulțumiri în anumite cercuri religioase, mai ales în contextul în care Regele Charles III a transmis, în februarie, un mesaj public de urări către comunitatea musulmană cu ocazia Ramadanului, fapt remarcat pe rețelele sociale.

Comentând situația, expertul regal Richard Fitzwilliams a explicat că, în realitate, nu a existat niciodată o tradiție solidă privind mesajele de Paște din partea suveranului britanic. El a amintit că Regina Elizabeta II a transmis un singur astfel de mesaj, în perioada pandemiei de COVID-19, moment care a atras atenția publicului prin tonul său atent și bine construit.

În același timp, Fitzwilliams a subliniat că Regele Charles a ales totuși să marcheze sărbătoarea în anii precedenți, inclusiv prin mesaje publice recente, ceea ce face ca tăcerea din acest an să fie de neînțeles.

Comentatorul Neil Sean a declarat pentru Fox News Digital că lipsa unui mesaj oficial de Paște din partea suveranului a fost percepută drept „un șoc pentru majoritatea creștinilor din Marea Britanie”. „În mod obișnuit, ne așteptăm la un mesaj din partea monarhului”, a subliniat acesta, sugerând că tăcerea din acest an ridică semne de întrebare în rândul opiniei publice.

Neil Sean a mai afirmat că decizia nu a fost explicată clar, ceea ce a alimentat nemulțumiri în rândul britanicilor. Reacțiile sunt cu atât mai intense cu cât Regele Charles III a făcut materiale video dedicate altor sărbători religioase, precum Ramadan, filmate chiar în interiorul reședințelor regale. În acest context, au apărut și acuzații în spațiul public, potrivit cărora regele ar avea simpatii religioase ascunse, afirmații care nu sunt susținute oficial.

Pe de altă parte, familia regală a marcat totuși Duminica Paștelui în mediul online. Pe contul oficial de Instagram a fost publicată o imagine cu o cruce și mesajul „Paște fericit!”, însoțită de o urare adresată creștinilor din Regatul Unit, din Commonwealth și din întreaga lume, dorindu-le o sărbătoare plină de bucurie.

Decizia regelui Charles de a nu transmite un mesaj oficial de Paște a stârnit reacții și interpretări diferite în rândul comentatorilor specializați în viața familiei regale britanice. Unii văd în acest gest o abatere de la tradiție, cu potențialul de a alimenta controverse într-un context deja sensibil.

Expertul regal Ian Pelham Turner consideră că lipsa mesajului reprezintă o mișcare riscantă, mai ales în condițiile în care monarhul este și conducătorul Bisericii Angliei. În opinia sa, ignorarea unei practici consolidate de-a lungul deceniilor poate transforma rapid o situație aparent minoră într-o criză de imagine, mai ales într-un climat marcat de tensiuni religioase și speculații privind convingerile personale ale suveranului. Turner sugerează că, în acest context, prințul William ar putea fi nevoit să intervină pentru a menține echilibrul instituțional.

O perspectivă similară vine din partea lui Fitzwilliams, care, deși admite că absența unui mesaj de Paște nu este fără precedent, o califică drept o eroare de comunicare. El subliniază contrastul dintre această decizie și mesajul transmis anterior cu ocazia Ramadanului, argumentând că un gest similar pentru Paște ar fi contribuit la evitarea controverselor. În opinia sa, deși regele a promovat constant dialogul, lipsa unui mesaj într-un moment cu o semnificație majoră pentru creștini ridică semne de întrebare.

În anii anteriori, regele Charles a marcat Paștele prin participarea la evenimente religioase sau prin mesaje publice. De exemplu, în 2023, imediat după încoronare, a luat parte la ceremoniile tradiționale, iar în 2024 a transmis un mesaj înregistrat în care a subliniat importanța solidarității și a sprijinului reciproc, mai ales în perioade dificile.

Astfel, absența mesajului din acest an devine un subiect de discuție nu doar prin ea însăși, ci și prin contextul mai larg în care se înscrie, evidențiind sensibilitatea relației dintre tradiție, religie și imaginea publică a monarhiei.

Până în 2025, mesajul său de Paște căpătase un ton mai reflexiv, punând accent pe dragoste, compasiune și valori comune între religii.

„Există trei virtuți de care lumea încă are nevoie : credința, speranța și iubirea. Și cea mai mare dintre acestea este iubirea”, a concluzionat Fitzwilliams.