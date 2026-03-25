După New York, New Jersey. Guvernatoarea, prezentă la evenimentul unui imam acuzat de legături cu teroriștii Hamas

Guvernatoarea democrată a statului New Jersey, Mikie Sherrill, a participat recent la un eveniment organizat cu ocazia încheierii lunii Ramadan la o moschee din orașul Paterson, condusă de un lider religios care a fost implicat, de-a lungul anilor, într-un proces complex privind statutul său de imigrație în Statele Unite și care, înainte de a emigra, a fost deținut în Israel sub acuzații de legături cu teroriștii Hamas, potrivit Fox News.

Participarea oficialului a fost făcută publică prin intermediul rețelelor sociale, unde aceasta a distribuit imagini de la eveniment, inclusiv fotografii în care apare purtând hijab și interacționând cu membrii comunității musulmane locale.

În mesajul publicat online, Mikie Sherrill a mulțumit organizatorilor pentru invitație și a transmis urări comunității musulmane cu ocazia sărbătorii Eid al-Fitr.

„Mulțumesc Centrului Islamic din Passaic County pentru că m-a primit să particip la celebrarea lor, pe măsură ce luna sfântă Ramadan se apropie de final”, a scris aceasta. „Le doresc vecinilor noștri musulmani un Eid al-Fitr sigur, plin de bucurie și pace.”

Evenimentul a avut loc la Islamic Center of Passaic County, una dintre cele mai cunoscute instituții religioase musulmane din regiune, frecventată de un număr semnificativ de credincioși.

Moscheea este condusă de imam Mohammad Qatanani, cleric de origine palestiniană, care a fost implicat într-un litigiu juridic îndelungat cu autoritățile americane privind dreptul său de a rămâne în Statele Unite.

Autoritățile federale au încercat, începând cu mijlocul anilor 2000, să obțină deportarea acestuia, invocând legăturile cu organizația teroristă Hamas și arătând că nu a declarat o detenție anterioară în Israel în documentele sale de imigrație. Qatanani a respins acuzațiile, afirmând că, deși a fost reținut, nu a fost niciodată condamnat.

Potrivit documentelor judiciare, un judecător de imigrație a decis în 2008 în favoarea imamului, concluzionând că probele prezentate de guvern nu sunt fiabile și ignorând documentele provenite din instanțe israeliene. De asemenea, instanța a stabilit că nu a fost demonstrată implicarea acestuia în activități teroriste.

În anii care au urmat, mai multe hotărâri judecătorești au menținut această poziție, iar în 2025, o instanță federală de apel a blocat definitiv tentativa de deportare, susținând că autoritățile de imigrație ar fi acționat necorespunzător în încercarea de a-i modifica statutul legal.

Prezența guvernatoarei la evenimentul religios are loc în contextul unor inițiative frecvente ale oficialilor americani de a participa la manifestări ale diferitelor comunități religioase, ca parte a dialogului public și a relației instituționale cu cetățenii.

Imaginile publicate o arată pe Mikie Sherrill participând la activitățile organizate în cadrul moscheii și discutând cu liderii comunității, inclusiv cu imam Mohammad Qatanani.

Evenimentul a marcat finalul lunii Ramadan, una dintre cele mai importante perioade din calendarul islamic, celebrată de musulmani din întreaga lume prin rugăciuni, acte de caritate și reuniuni comunitare.