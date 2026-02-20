A început Ramadanul 2026. Ce semnifică luna sfântă pentru musulmani și ce trebuie să știe turiștii

Ramadanul 2026 a debutat pe 17 februarie și marchează începutul uneia dintre cele mai profunde și importante perioade spirituale pentru comunitatea musulmană din întreaga lume. Timp de aproximativ o lună, milioane de musulmani respectă postul zilnic de la răsărit până la apus, își intensifică rugăciunile și pun un accent deosebit pe generozitate și solidaritate. Finalul perioadei va fi stabilit în funcție de observarea lunii noi, cel mai probabil în jurul datei de 18 martie, moment care va fi urmat de sărbătoarea Eid al-Fitr, ce marchează încheierea postului.

Ramadanul este a noua lună din calendarul islamic, un calendar lunar, ceea ce face ca perioada să se decaleze în fiecare an în raport cu calendarul gregorian. Dincolo de dimensiunea sa ritualică, această lună are o semnificație istorică și religioasă profundă: musulmanii comemorează momentul în care Coranul a fost revelat profetului Mahomed. În multe state majoritar musulmane, ritmul vieții cotidiene se modifică vizibil, iar activitățile sociale capătă un alt tempo.

Pentru musulmani, Ramadanul nu este doar o perioadă de abținere alimentară, ci un exercițiu complex de disciplină spirituală. Postul, cunoscut sub denumirea de „sawm”, presupune renunțarea la mâncare, băutură, fumat și relații intime din zori și până la apusul soarelui. Ziua începe cu suhoor, masa luată înainte de ivirea zorilor, iar postul este încheiat seara prin iftar, masa care marchează apusul.

Există și categorii exceptate de la post: copiii, persoanele în vârstă, bolnavii, femeile însărcinate sau cele care alăptează, precum și cei aflați în călătorie. Chiar și așa, unii dintre cei care nu pot ține postul în mod continuu aleg să recupereze ulterior zilele în care nu au postit.

În numeroase state, Ramadanul influențează programul instituțiilor publice, al companiilor și al magazinelor. În țări precum Arabia Saudită, programul de lucru este redus în timpul zilei, iar activitatea economică și socială se intensifică după lăsarea serii. Orașele prind viață după apus, când familiile și prietenii se reunesc pentru iftar, iar atmosfera devine festivă.

Restaurantele pot fi închise pe parcursul zilei sau pot funcționa discret, iar unele centre comerciale își prelungesc programul până târziu în noapte. Piețele și străzile se animă în special după apus, când mesele de seară sunt pregătite și împărțite în familie sau comunitate.

Această inversare a ritmului zilnic poate fi surprinzătoare pentru cei care nu sunt obișnuiți cu tradițiile islamice. Totuși, pentru localnici, perioada este una de reflecție și apropiere de familie, iar dimensiunea comunitară capătă o importanță aparte.

Pentru turiști, Ramadanul poate fi o oportunitate de a descoperi o cultură într-un moment de maximă intensitate spirituală. Totuși, este esențial ca vizitatorii să respecte obiceiurile locale. În multe țări musulmane, consumul de alimente, băuturi sau țigări în public, pe timpul zilei, este considerat lipsit de respect. În unele destinații, precum Turcia, regulile pot fi mai permisive în zonele turistice, însă în alte state normele sunt aplicate strict.

De asemenea, programul obiectivelor turistice, al restaurantelor și al transportului poate suferi modificări. Este recomandat ca turiștii să verifice din timp orarul și eventualele restricții. Seara, însă, atmosfera devine vibrantă, iar participarea la un iftar organizat în spații publice sau în restaurante poate fi o experiență memorabilă.

Vestimentația decentă și o atitudine respectuoasă sunt întotdeauna apreciate. Informarea prealabilă despre regulile specifice fiecărei țări ajută la evitarea situațiilor neplăcute și demonstrează considerație față de tradițiile locale. Ramadanul nu este doar o perioadă de post, ci o lună a solidarității și a reflecției, iar pentru vizitatori poate deveni o lecție valoroasă despre diversitate culturală și spiritualitate.